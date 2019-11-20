Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович рассказал, почему его политсила не может обойтись без народного депутата Украины IX созыва, председателя Политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Об этом Рабинович рассказал в эфире телеканала «112 Украина».

По словам политика, Виктор Медведчук – это ключевой человек в парти «Оппозиционная платформа – За жизнь», поскольку является главным человеком, который ведет эффективный диалог с Россией, что очень важно для социального положения украинского народа.

«Сопредседателем партии являюсь я и Бойко, главой совета, стратегический совет – Виктор Медведчук. У нас нет кто старший. Виктор Медведчук, как ни странно, без него нам сложнее обойтись по одной простой причине – именно он является тем "контактером" с Россией, который, я считаю, нам необходим, возможностями которого, по приступной халатности, не пользуется наша власть. Я слышал от него (Зеленский, – Ред.) целый ряд заявлений, в том числе о нашей партии, по Медведчуку. А вы (Зеленский, – Ред.) хоть раз в жизни с ним (Медведчук, – Ред.) разговаривали? Вот просто один раз, для того, чтобы не стукачей, а просто послушать самого человека. Не понравиться вам то, что он говорит, покажется преступным, ну выгоните его, все не хочу. Нормальный путь – слушать людей. Позовите его и послушайте. Почитайте его мирный план, может вы поменяете все? Поэтому, я думаю, что Медведчук ключевой человек у нас в партии», – подчеркнул нардеп.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что нынешняя украинская власть не хочет пользоваться результатами его переговоров с правительством РФ, так как действует не в интересах украинского народа.

Также народный депуат Украины ІХ созыва Виктор Медведчук неоднократно говорил, что главной его целью является прекращение боевых действий на Донбассе и возвращение мира в Украину.