Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук уверен, что новая украинская власть во главе с президентом Зеленским продолжает циничную политику Петра Порошенко в отношении Украинской православной церкви.

Более детальная информация размещена на официальном сайте одного из самых авторитетных германских изданий Russland.news.

«Мы видим, что политику Порошенко (ее воплощением в делах церковных стали получение томоса и рейдерские захваты храмов и имущества УПЦ ‒ единственной канонической православной церкви в Украине) сегодня продолжает команда Зеленского», – сообщает германское издание со ссылкой на заявление Виктора Медведчука, опубликованном на сайте партии ОПЗЖ.

Комментируя высказывания министра культуры Украины Бородянского, который уверен, что УПЦ «должна внести в свое название идентификацию, что она относится к Русской православной церкви», народный депутат Украины IX созыва сообщил, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» рассматривает это заявление министра, как проявление непрофессионализма и цинизма по отношению к избирателям.

«Очевидно, в силу своего невежества или политической заангажированности, министр культуры игнорирует тот факт, что УПЦ – это независимая, самостоятельная церковь, руководство которой избирается на Соборе епископов. УПЦ имеет свой Церковный суд и Священный Синод, полностью независима от Русской православной церкви и связана с ней только общими молитвами. Заявления министра культуры, члена команды Зеленского – не что иное, как продолжение политики Порошенко, который из политических соображений вмешивался в церковные дела, что привело к расколу православия не только в Украине, но и во всем мире», – резюмировал политик.

Напомним, ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщал о том, что Украинская Православная Церковь была, есть и остается единственной канонической церковью в Украине.