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Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук в эфире политического шоу «Пульс» на телеканале 112 Украина рассказал, как снизить цену на газ для населения.

«Законопроект 1126, который был заложен нашими представителями и который предусматривал, что газ по импорту, который мы закупаем в объеме 10,4 млрд, как это было в 18-м году, из-за границы, российский газ, но покупаем его у европейских операторов, и газ, который добывается внутри страны, особенно государственными структурами, 15,7 млрд, надо смешать по цене своей, и один, и второй, вывести среднюю цену и тем самым уменьшить стоимость газа для наших граждан, для нашего населения. Это нормально? Мне кажется, это супернормально. Цена бы уменьшилась примерно до 4 тыс. грн за 1000 кубов, или 4 грн за куб», - сказал он.

«Вы думаете, этот законопроект поддержали во фракции «Слуги народа»? Нет. А почему? Вы же тоже говорили о том, что надо улучшить жизнь людей, надо уменьшить стоимость газа. А газ - это горячее водоснабжение, это теплоснабжение, это сегодня заложено в себестоимости продуктов, ценообразовании на продовольственные товары, это то, из-за чего растут цены сегодня. Почему же вы этого не поддержали? Да все просто. МВФ запретил. Они считают, что цены должны быть рыночными, и рыночными в привязке к европейским», - добавил нардеп.
ForUm

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