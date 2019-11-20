Офис президента дал срочную задачу СБУ: любыми способами «найти российский след» в финансировании партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Об этом в своем блоге на страницах издания «Корреспондент» рассказал политтехнолог Владимир Шамин.

«И вот снова получил от своих надежных источников конкретную информацию о должностных лицах СБУ, ответственных за выполнение задачи Зеленского – срочно «найти», или, другими словами, состряпать российский след в финансировании ОПЗЖ, или что угодно еще, лишь бы потом публично дискредитировать назойливую оппозиционную силу», – пишет Владимир Шамин.

Ссылаясь на свои источники, политтехнолог обнародовал имена сотрудников СБУ, которые, по его данным, курируют это направление. В частности, по словам Шамина, к незаконным следственным действиям привлечены Тиводар Богдан Михайлович, начальник Главного следственного управления СБУ, который контролировал проведение оперативно-следственных мероприятий, Дублик Анатолий Ярославович, руководитель Департамента защиты национальной государственности, а также Владислав Викторович Бухарев, который с августа по октябрь текущего года, в период, когда велось наблюдение за представителями партии и их семьями, возглавлял Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Ответственным за выполнение заказа, данного Офисом президента, назначен полковник Беззубенко Николай Васильевич.

«В рамках псевдоконтрразведывательных дел по оперативно-техническим проверочным мероприятиям снимается информация с каналов связи бесфамильно, то есть без привязки того либо иного средства связи к определенному лицу», – отмечает Владимир Шамин, подчеркивая, что ранее такая незаконная практика в СБУ уже была прекращена.

Как утверждает Владимир Шамин, незаконно прослушиваются каналы связи народных депутатов Медведчука В В., Шуфрича Н. И., Козака Т. Р., Загороднего Ю. И., Столара В. М., Нимченко В. И., Абрамовича И. О. и других, а также членов их семей.

По данным источников политтехнолога, рядовым исполнителям этой задачи сообщают, что негласные следственные действия за представителями партии осуществляются на основании решения Апелляционного суда г. Киева. Владимир Шамин также пообещал обнародовать список непосредственных исполнителей, которые осуществляют незаконное прослушивание и ведут наружное наблюдение за народными депутатами.

Напомним, народные депутаты от «Оппозиционной платформы – За жизнь» не являются фигурантами уголовных дел, им не сообщалось о подозрении, и в отношении них Верховная Рада не давала разрешения на привлечение к уголовной ответственности.

Ранее, 12 ноября 2019 года, представители политсилы обратились к директору Государственного бюро расследований Р. Трубе с требованием возбудить уголовное дело по опубликованной в СМИ информации о совершении руководством и сотрудниками СБУ преступления, связанного с незаконной оперативно-розыскной деятельностью в отношении народных депутатов. В свою очередь народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин обратился к генеральному прокурору Украины Рябошапке Р. Г. с заявлением о привлечении к уголовной ответственности руководства Службы безопасности Украины из-за незаконного вмешательства в деятельность народных депутатов.