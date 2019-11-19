Доктор экономических наук, профессор Василий Голян уверен, что принятый в первом чтении закон о продаже земель сельскохозяйственного назначения не позволит украинским крестьянам реализовать свое извечное стремление – владеть землей, на которой они работают.

Об этом эксперт заявил в прямом эфире на телеканале NewsOne.

Профессор Голян сравнил Земельный кодекс 2001 года, принятый при непосредственном участии Виктора Медведчука и позволивший узаконить землю как полноценный элемент товарно-денежных отношений в Украине, с проектом закона о продаже земель сельхозназначения, который Верховная Рада IX созыва приняла в первом чтении и который «открывает шлюзы» для поглощения украинских земель акулами транснационального капитала.

«Принятие Земельного кодекса Украины 25 октября 2001 года дало возможность законодательно оформить извечное стремление украинских крестьян владеть землей, на которой они работают. И земля была узаконена как объект частной коммунальной собственности и становилась полноценным элементом товарно-денежных отношений. А учитывая то, что с 1994 года мы начали строить в Украине социально ориентированную рыночную экономику, это была необходимая мера, необходимая институциональная предпосылка дальнейшего движения в направлении рыночных преобразований. Земельный кодекс 2001 года устанавливал эффективные предохранители, которые не позволяли транснациональному капиталу поглотить самое большое богатство украинского народа – землю. И поэтому, я считаю, что Земельный кодекс 2001 года – это был очень важный документ, который содержал те статьи, которые четко идентифицировали, что приобретать украинскую землю могут граждане Украины и юридические лица – украинцы», – подчеркнул Голян.

Эксперт также отметил, что в Земельном кодексе 2001 года, верхняя граница концентрации земель в одних руках была 100 га, а в проекте, за который в первом чтении проголосовала провластная партия «Слуга народа», – 100 тыс. га.

«В этом документе вводится ограничение на уровень концентрации земель – 8% земель сельхозназначения всей области, то есть фактически 100 тыс. га могут концентрироваться в одних руках. Это для того, чтобы опять же с большей интенсивностью агрохолдинговые образования могли концентрировать значительный пай земель, но уже не арендованных земель, а земель в частной собственности. Вот и основное отличие Земельного кодекса 2001 года от этого законопроекта, который представляла «Слуга народа»: в Земельном кодексе верхняя граница была 100 га, а в проекте, который был принят в первом чтении «Слугой народа», – 100 тыс. га. Вы чувствуете, какая это разница», – отметил профессор Голян.

«А насчет того, что поддержка малых фермеров. У нас фермеры не являются основными производителями сельхозпродукции, у нас личные сельские хозяйства производят значительно больше сельхозпродукции. Поэтому господин Милованов очень слабо ориентируется в категориях производителей сельхозпродукции и в распределении производства», – резюмировал эксперт.

Как сообщалось ранее, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что продажа земель сельскохозяйственного назначения – это требование МВФ, Сороса и Вашингтона.

Народный депутат Украины IX созыва Виктор Медведчук также не раз подчеркивал, что власть не имеет никакого морального права принимать закон о продаже земель без проведения всеукраинского референдума.