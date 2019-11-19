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Экономический эксперт Виктор Скаршевский заявил, что большинство украинцев поддержали бы результаты переговоров председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука с руководством российского Газпрома, согласно которым, РФ готова предоставить скидку на газ для украинских граждан на 25℅ при прямых поставках топлива в Украину.

Об этом аналитик сообщил в эфире телеканала «112 Украина».

«Напомню, что не в первый раз предлагает Россия. Напомню, что еще Юрий Бойко с Виктором Медведчуком ездили несколько раз. Путин говорил об этом раньше, и представители руководства Газпрома российского. То есть, я считаю, что это реальное предложение и, если спросить у рядового украинца если он будет получать платежку на 25% ниже – это хорошо или плохо? Конечно же хорошо. Это нормальное предложение и если это в пакете общих договоренностей, то надо это использовать», – подчеркнул Скаршевский.

Как сообщалось ранее, в ходе встречи Виктора Медведчука с руководством правительства РФ и российского Газпрома, политику удалось договориться о снижении цены на газ для украинского народа на 25%.

Народный депутат Украины IX созыва Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что новая украинская власть не хочет пользоваться результатами его переговоров, так как действует не в интересах украинских граждан.

 
ForUm

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