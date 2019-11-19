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Депутат от ОПЗЖ Татьяна Плачкова 8 ноября 2019 года приобрела квартиру в Киеве площадью 217 м. кв. стоимостью 11,2 млн гривен. 

Об этом она сегодня уведомила Национальное бюро по вопросам противодействия коррупции (НАПК), пишет dubinsky.pro. 

Пока Плачкова годовую декларацию о своем имущественном состоянии не подавала.

Но, как известно, Татьяна Плачкова прошла в Верховную Раду по квоте «серого кардинала» Киева Вадима Столара. Она связана с братьями Горовыми и заведует всей черной кассой сбора взяток за разрешительные документы для застройки, а также имеет тесные связи с руководством одесского ГАСКа. 

Плачкова занимается адвокатской деятельностью и является гражданской женой Алексея Горового.
ForUm

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