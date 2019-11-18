Если бы не председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, освобождение четырёх украинских солдат из тюрем «ЛДНР» было бы невозможным.

Об этом говорится на официальном сайте программы по новым подходам к исследованиям и безопасности в Евразии PONARS Eurasia.

В опубликованной статье, посвященной связи между правами человека и решением конфликта на Донбассе отмечается, что Виктор Медведчук приложил множество усилий для преодоления конфликта на востоке Украины.

«Существуют и неформальные механизмы, которые зависят от доброй воли сторон или политических возможностей, которые те могут увидеть. Например, лидер «Оппозиционной платформы» Виктор Медведчук способствовал освобождению четырех украинских солдат из тюрем в «ДНР» и «ЛНР», – подчеркнул автор статьи.

Дейсвительно, в результате переговоров председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» с лидерами неподконтрольных украинской власти территорий, Виктору Медведчуку удалось договориться об освобождении украинских военнослужащих.

Народный депутат Украины IX созыва Виктор Медведчук неоднократно заявлял о том, что главной его целью является прекращение боевых действий на Донбассе и возвращение мира в Украину.