Доктор экономических наук, профессор Василий Голян уверен, что благодаря Виктору Медведчуку, который в 2001 году поспособствовал принятию Земельного кодекса Украины, почти 7 миллионов крестьян смогли законно обрести в собственность 27,7 млн. га сельскохозяйственных угодий.

Голян подчеркнул, что Земельный кодекс 2001 года позволил сформировать в Украине рыночную социально-ориентированную экономику, в отличие от принятого в первом чтении Верховной радой IX созыва Закона о продаже земель сельскохозяйственного назначения, сообщает издание «Капитал».

«В 2001 году Виктор Медведчук сформировал алгоритм действий в отношении аграрной политики государства, чтобы сохранить землю – самое ценное достояние Украины в собственности её народа. Именно Виктору Медведчуку мы обязаны принятием в 2001 году Земельного кодекса Украины. Благодаря которому 6 900 000 украинских крестьян обрели в собственность и смогли законно владеть 27,7 млн. га сельскохозяйственных угодий. Это позволило сформировать в Украине рыночную социально-ориентированную экономику», - отметил он.

Как сообщил эксперт, во избежание негативных последствий от принятия Земельного кодекса был принят ряд механизмов, которые позволили создать все принадлежащие условия для украинского народа.

«Дабы не допустить спекуляции земельными участками, исключить рейдерские схемы по отъёму земли у крестьян, до 1 января 2001 года было введено ограничение на право приобретения «в одни руки» более 100 га земель с/х назначения... Теперь же, после принятия 13 ноября 2019 законопроекта № 2178-10 такого ограничения нет. Совокупная площадь земельных участков общего конечного бенефициарного собственника в пределах одной области или Автономной Республики Крым не должна превышать 8% земель сельскохозяйственного назначения данной области (100000 гектаров). Есть разница?», - добавил Голян.

Доктор экономических наук уверен: команда нынешнего президента Зеленского пребывает в эйфории от продавленного в Раде закона о продаже земли и даже не отдаёт себе отчёта о последствиях, которые будут ожидать украинцев от их циничных и антисоциальных действий.

Василий Голян также обратил внимание на то, что в статье 130 Земельного кодекса было четко определён перечень покупателей земель сельскохозяйственного назначения, а согласно статьям 81 и 82 была обеспечена национальная безопасность и суверенитет Украины, не позволяющая нерезидентами сельскохозяйственных земель стать их собственниками.

«Это граждане Украины, имеющие опыт работы в сельском хозяйстве или занимающиеся ведением сельскохозяйственного производства, и юридические лица Украины, учредительными документами которых предусмотрено ведение сельскохозяйственного производства. Эта же статья наделяла преимущественным правом приобретения с/х земель граждан Украины, постоянно проживающих на территории соответствующего местного совета, где осуществляется продажа земельного участка... В-третьих, согласно пункта 4 статьи 22 земли с/х назначения не могли передаваться в собственность иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам и иностранным государствам. В случаях, если иностранные граждане и иностранные юридические лица, получив в наследство земли сельскохозяйственного назначения, они были обязаны в течение одного года обеспечить отчуждения этих земель», - подытожил он.

Резюмируя, профессор заявил, что принятый в первом чтении законопроект о продаже земель ведет к поглощению украинских черноземов иностранным капиталом, расширение масштабов земельного рейдерства и лишит в итоге украинских крестьян их земли.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что новая украинская власть не имела никакого права принимать Закон о продаже земель сельскохозяйственного назначения без проведения всеукраинского референдума.