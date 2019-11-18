По инициативе партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Верховной Раде Украины создано межфракционное депутатское объединение «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция».

Главой этого объединения избран народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Мирная Украина сегодня – задача номер один. Без ее решения, без прекращения боевых действий дальнейшее развитие страны невозможно», – говорится в заявлении о создании объединения.

И межфракционное объединение ставит своей целью обеспечение «межпарламентского диалога для реализации конституционного права граждан Украины на достижение мира».

А главной площадкой по реализации Минских соглашений, сохранению суверенитета и территориальной целостности страны, прекращению вооруженного противостояния на Востоке Украины является «нормандский формат» с участием Украины, России, Германии и Франции.

«…Действенным механизмом достижения мира в Украине может и должен быть прежде всего межпарламентский диалог, который ведется в соответствии с утвержденными Минскими соглашениями, предусматривающими принятие ряда законодательных актов Верховной Радой Украины. Ведь согласно достигнутым в Минске договоренностям Украина взяла на себя обязательства относительно проведения конституционной реформы, которая предусматривает ключевым элементом децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей», – отмечается в заявлении.

«Именно парламентарии как выразители воли народа способны услышать друг друга и достичь конкретных и приемлемых результатов в самых сложных вопросах, в частности законодательного характера», – убеждены в объединении.

Напомним, 29 января 2019 года на Всеукраинском чрезвычайном съезде «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь» председателем Политсовета партии Виктором Медведчуком был обнародован План-концепция урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины, фундаментом которого являются Минские соглашения, утвержденные резолюцией Совета Безопасности ООН № 2202 от 17 февраля 2015 года. В июле 2019 года мирный план был презентован «Оппозиционной платформой – За жизнь» в Европарламенте, где получил позитивную оценку.

Только неукоснительное следование Минским соглашениям и прямые переговоры Киева с Москвой, Донецком и Луганском обеспечат мир в Украине.