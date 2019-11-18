Член фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь», народный депутат Украины Ренат Кузьмин обратился к Генеральному прокурору Руслану Рябошапке с требованием привлечь к уголовной ответственности руководство Службы безопасности Украины.

По его словам, руководство СБУ незаконным путём вмешивается в деятельность народных депутатов Украины фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь», говорится на официальном сайте партии ОПЗЖ.

«Рядом СМИ был обнародован документ, которым отделу ДЗНГ Службы безопасности Украины предписывается установить связи, образ жизни, место жительства и контакты народных депутатов от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Медведчука В. В., Шуфрича Н. И., Козака Т. Р., Нимченко В. И., Загороднего Ю. И., Колтуновича А. С., Волошина О. А., Дунаева С. В., Столара В. М., Абрамовича И. О., Приходько Н. И., Пономарева А. С. Ренат Кузьмин потребовал внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями 14, 170, 182, 344, 356, 365, 371 УК Украины», - отмечается в сообщении.

Как сообщил Кузьмин, против представителей фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» и членов их семей ведется политическое преследование, которое осуществляется силовыми структурами и сотрудничающими с ними праворадикальными организациями.

Народный депутат также подчеркнул, что сбор и использование конфиденциальной информации о человеке является способом влияния на его деятельность и решения, а в данном случае – влиянием на народного депутата с целью вмешательства в его деятельность.

«Согласно статье 80 Конституции Украины народным депутатам гарантируется депутатская неприкосновенность, а часть третья статьи 482 УПК предусматривает, что нарушение тайны переписки народного депутата Украины, его телефонных разговоров, применение других, в том числе негласных, следственных действий, которые согласно закону ограничивают права и свободы народного депутата, возможно только в том случае, если Верховная Рада дала согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности», - отметил политик.

Кузьмин уверен: «Любые оперативно-розыскные действия в отношении народных депутатов фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» являются незаконными и содержат все признаки уголовных преступлений».

«Перечисленные депутаты не являются фигурантами уголовных дел, им не сообщалось о подозрении, и в отношении них Верховная Рада не давала разрешения на привлечение к уголовной ответственности. Кроме того, привлечение представителями Службы безопасности Украины праворадикальных организаций для препятствования законной деятельности «Оппозиционной платформы – За жизнь» имеет квалифицирующие признаки преступления, предусмотренного статьей 170 УК Украины», - добавил он.

Напомним, представители партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» неоднократно заявляли, что украинский президент Владимир Зеленский использует Службу безопасности Украины для давления на оппозицию и инакомыслящих, в частности, на членов фракции ОПЗЖ.