Если помните, в конце мая этого года Facebook и СМИ взбудоражило известие. Секретарь СНБО того времени Александр Данилюк, только-только вступивший в должность, прогуливаясь по администрации Президента Зеленского обнаружил пропажу государственного значения – серверов и мониторов, которыми была оборудована так называемая ситуационная комната.

В видеообращении он демонстрировал голые стены с зияющими дырами розеток и уныло висящими концами сетевых кабелей. Именно сюда, в ситуационную комнату, стекалась оперативная информация с фронта, она отображалась на огромных мониторах и служила для принятия Президентом Порошенко военных тактических и стратегических решений.

Поначалу новость о пропаже «комнаты» перетрясла людей с шаткой психикой, но со временем вовсе стерлась из их памяти. А благодаря приверженцам технического прогресса «ситуационной комнатой» стали вслух называть любое малое сантехническое помещение, то ли у себя дома, то ли в кафе. В общем, об этой пресловутой комнате только ленивый не писал. Но ни один из авторов так и не раскрыл темы, ответив на главные вопросы: что комната из себя представляла, кто ее стейкхолдеры, где искать и главное – какой ситуационной комнатой пользуется Президент Зеленский.

«Дельта», авторское право и мелкие жулики

Для начала проясним то, о чем умолчали не только все СМИ, но и сам Александр Данилюк, заявивший о пропаже. Настенные мониторы и сервера – это не просто комплект компьютерного оборудования с программами и данными, а часть военной информационной системы «Дельта». Хотя приставка «военная» пока что никак не повлияла на секретность системы. Вот почему.

О «Дельте» открыто пишут на фейсбук-странице «Аеророзвідка», а также в издании «Defence express». Цитирую: «С 2016 года личный состав одной из частей войск связи начал разработку прототипов программного обеспечения, которое улучшило бы ситуационную осведомленность на поле боя. Так, три года назад Верховному Главнокомандующему и начальнику Генерального штаба ВСУ показали прототип информационной системы, функция которой объединения различных информсистем по единому протоколу обмена для обеспечения ситуационной осведомленности по стандартам НАТО».

Сам Петро Порошенко в предвыборном интервью каналу ICTV засветил картинку на мониторах комнаты – той самой, ситуационной. Знакомьтесь. Вот так выглядят разрекламированные журналистами и экспертами «Аэроразведки» элементы системы «Дельта».

А еще ранее система «Дельта» была представлена на официальной фб-странице «Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation»

Упрощенно можно считать, что ситуационная комната (она же «Дельта») – это такая же система видеонаблюдения, как в любом супермаркете или ночном клубе, где установлены камеры слежения. Только интегрированная с электронными картами, а сенсоры камер позволяют четко указать координаты. Сигналы с камер наблюдения передаются через IP-протоколы, но изображения выводятся не на пульты охраны, а на мониторы командования и/или «ситуационной комнаты» Президента. Функции системы позволяют заводить в «ситуационную комнату» командующего не только карты местности, фото или видео, но и другой контент (таблицы, инфографику, документы и т.д.).

Именно об этом и пытался рассказать Дмитрий Шимкив из Америки, но его техническая терминология лишь запутала обывателя. В чем с ним можно частично согласиться, так это в том, что ключевые подсистемы оборудования никуда не пропадали из АП. А уже сегодня можно открыто заявить – ситуационная комната (система «Дельта») по прежнему остается в пользовании главнокомандующего, но несколько в иной ипостаси.

Чтобы понять, где она, придется углубиться в детали.

Как знаете, у каждой системы есть свой автор. Даже у секретной. Но поскольку «комната-дельта» не является пока военной тайной, карты можно вскрыть.

В открытом реестре «Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 47, 2017» по ссылке с сайта Минэкономразвиия, на страницах 156 и 157 опубликован полный перечень стейкхолдеров «ситуационной комнаты», то есть «Дельты». Под номером свидетельства про регистрацию авторского права №74378 от 25.10.2017 значатся: Утюшев Марат Масихатович, Гончар Ярослав Анатолійович, Хазін Натан Аркадійович, Гальчинський Сергій Анатолійович, Колесніков Сергій Олександрович, Кулініч Ярослав Сергійович, Мельников Дмитро Петрович, Остроух Сергій Михайлович, Савченок Олександр Васильович, Холмогоров Сергій Олександрович, Шишкін Денис, Ігорович, Анацький Ян Германович, Бойко Єлизавета Сергіївна, Коваль Андрій Олександрович, Лукашенко Євгеній Олегович, Мартиненко Артем Геворкович, Парнюк Ігор Олександрович, Раєвський Олександр Вячеславович, Шелар Руслан Русланович, Караім Євгенія Олегівна, Дикий Олександр Вікторович.

Всего 21 человек обладает авторским правом на продукт “Дельта”, связывающий оборудование в маленькие, средние и большие ситуационные комнаты. Среди упомянутых выше фамилий есть как очень известные, от которых зашкаливает поисковик гугла и YouControl, так и совсем незаметные. Взяв навскидку из списка первое попавшееся имя полковника ГЕНШТАБА, Утюшева Марата Масихатович, вы уже в первые минуты поиска наткнетесь на его сделку века, в которой он закупает 9 серверных модулей памяти с наценкой минимум 41% (около 30 000 грн).

Сравните его 11265 грн с рыночной ценой из хотлайна – 7954 грн

11265-7954=3311 грн (переплата 41%). Рачительная экономия для армии, не так ли? И если только на 9 несчастных планках памяти изобретатель щедро оплатил из кармана налогоплательщиков лишних более тысячи евро, возникает вопрос: в каких масштабах осваивался бюджет на «Дельту»? Проверив таким же образом несколько остальных закупок, автор этих строк ощутил брезгливость — практически везде что-то да заложено, проценты разные, очевидно, «ориентировались по ситуации».

Получается, что занимались этим проектом люди мелочные, жадные и беспринципные. Ну а слушать рассказы о том, что ситуационная комната Порошенко делалась за его личный счет по причине отсутствия бюджетов и вовсе дивно… И если этот персонаж интересен больше следователям ДБР, то нас больше волнует проект «ситуационная комната», теперь уже Президента Зеленского.

Второй человек в списке авторов системы, Ярослав Гончар, является ныне советником министра обороны. Который активно продолжает продвигать “Дельту” (ситуационную комнату). Кстати, он не просто военнослужащий, но и известный в узких кругах бизнесмен - с братом держит сеть маркетингово-фармацевтических компаний - среди них «ФАРМ-РОСТ ПЛЮС» (ЕДРПОУ 34813043), «АЛЬЯНС ОПТИМАЛ СОЛЮШИНС» (ЕДРПОУ 37046590). Это такой специфический бизнес, когда врачу обещают вернуть часть денег за выписанные лекарства, называется модным словом «продвижение». А также напополам с другим автором «Дельты», Андреем (Натаном) Хазиным, держит компанию по производству БАПЛА «Фалко Технологии” (ЕДРПОУ 39752221), причем, свою долю он записал на жену Марину.

Поскольку «ситуационная комната», как мы убедились, не засекречена, никуда не пропадала, да, к тому же еще принимает участие в PR-кампаниях, я навел о ней справки, чтобы успокоить всех, кто сбился с ног в ее поисках. Если листья прячут в лесу, то «Дельту» – в новостях. Сегодня на полную катушку проводятся регламентные работы по внедрению аэро-подсистем «Дельты». Из совсем свежих материалов об этом доступен репортаж «Армия Информ» (на фото справа налево: первый, тот самый Утюшев, четвертый – Гончар). В статье Ярослав Гончар сетует, что на 5-м году войны выявлена радиочастотная несовместимость БПЛА, с камер которых картинки могли бы передаваться в «Дельту».

Военные эксперты отмечают, что «Дельта» вполне адекватна для задач пограничников, например для видеонаблюдения за линией разграничения. Однако в случае начала активных боевых действий «Дельта» не только не спасет, но и создаст угрозу: противник на камерах подменит картинку, что собьет с толку командование, а не предупредит о начале боевых действий. Это одна из главных причин, по которым «Дельта» до сих пор не прошла испытаний Госспецсвязи, хотя активно используется армией, теперь уже под командованием Президента Зеленского.

Кстати, профессиональных решений по «ситуационным комнатам» на рынке пруд пруди. К примеру, отличное оборудование поставляет известная украинская компания ІТ-ІНТЕГРАТОР, предлагавшая военным свои решения и высокий уровень компетенций. Увы, благодаря стараниям Утюшева и Гончара, вместо качественного решения мы получили нечто, смертельно опасное для наших воинов. По отзывам, вывести «Дельта» из строя можно будет примерно за 5 минут, так как система эта централизованная. Пример же правильно сделанной системы для войны можно посмотреть в презентации компании Harris.

Опасный финал

В заключение скажу, мой интерес к распиаренным ситуационным комнатам не остался не замеченным военными специалистами, которые огорчили оценкой текущего состояния минобороны. И как бы я не пытался обойти политику, все же вкратце скажу несколько слов о том, что происходит, и почему это опасно для нашего государства, если все оставить как есть.

В контексте данной истории выяснилось, что на фоне активного продвижения данной системы ее бенефициарами (Утюшевым, Гончаром и компанией), все остальные IT проекты в Минобороны и Генштабе заморожены. Все – в буквальном смысле. То есть вообще никаких других оборонных высокотехнологичных IT проектов нет. Не потому что их запретили или свернули по распоряжению командования. Реальность такова, что физически просто некому их рассматривать, согласовывать, внедрять. Ни новые, ни старые, ни будущие. Дело в том, что новый заместитель Министра Обороны Алексей Марценюк физически отсутствует в рабочее время на работе, появляясь там после 21:00 и разгребая очередь посетителей до ночи. Говорят, что днем он трудится на другой работе (скорее всего, в компании ИстВан Виктора Пинчука), а после нее ходит в фитнес-зал. И лишь после этого появляется на рабочем месте. Такие приоритеты у человека. И даже если бы очень хотел что-либо успеть, не потянул бы физически. Вот такой незаменимый кадр внутри Ситуационной комнаты Зеленского. Точнее, заменимый. Решает (точнее саботирует) все вопросы уже упомянутый выше Ярослав Гончар, отличающийся способностью прогрузить нового главу Минобороны.

Почему вся эта история угрожает нацбезопасности, стоит ли пояснять? В условиях ускоренного наращивания IT-мощи реальных и потенциальных врагов, отечественные IT решения заблокированы то ли по скудомыслию, то ли из-за умышленного саботажа, то ли из-за жадности авторов Дельты, которые боятся, что их системе найдут альтернативу и заменят. Ставки военпрома сделаны на изобретателей, мыслящих масштабом навара на девяти планках памяти для сервера. Наверное, с пояснением: «Чтобы врагу не достались».