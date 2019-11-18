Не успели еще утихнуть страсти по Honor 8X, как неутомимые китайцы вновь решили удивить мир, предложив вниманию целевой аудитории новинку 9X. Модель, сориентированная на европейское пространство, соответствует самым строгим требованиям потребителя, избалованного продукцией Apple. Купив Honor 9X в Киевеможно будет порадовать себя хорошими фотоснимками, стильным видом гаджета и отличной производительностью во время «тяжелых» игр и загрузки многочисленных приложений. И все это – за вполне доступную цену, ставшую неотъемлемым признаком достойных китайских продуктов.

Начнем с внешнего осмотра

Китайцы хорошо помнят, что на постсоветском пространстве встречают по одежке. И для нового Honor 9X она была подобрана на славу. Узоры на задней крышке удивительным образом сплетаются в литеру «Х», если повернуть телефон под углом к источнику света. Дисплей на 6,6 дюймов Full HD+ помещен в тонкую рамку и защищен пленкой, призванной уберечь стекло от порчи вследствие случайного падения. Фронтальную камеру было решено спрятать в корпус, чтобы своим внешним видом она не портила идеальную гладкость экрана. Отличная цветопередача и максимально возможный угол обзора – «заслуга» современной IPS-матрицы. Если экран утомляет глаза, можно подправить цвет и температуру изображения на экране, особенно если вы часто находитесь в помещении, для которого неприемлема чрезмерная яркость экрана.

А что внутри

Новый Honor 9X не претендует на первое место в рейтинге спроса. Это – вполне уверенная в себе модель среднего уровня, дающая отличные результаты в условиях «базовой» эксплуатации. Процессор Kirin 710F для украинской версии некоторые мягко называют слегка устаревшим. Это признают даже производители, незаметно сменив его на Kirin 810 на смартфонах, рассчитанных на внутренний рынок. Сильные нагрузки не приводят к повышению температуры процессора, а при загрузке «серьезных» игр его мощность практически не проседает, позволяя с комфортом участвовать в самых суровых «замесах» без зависаний и снижения четкости графики. Говорить о стандартных приложениях не приходится: имеющейся мощности 710F здесь хватает за глаза

Для тех, кто смотрит на мир через фотокамеру

Любители фотоснимков природы и селфи найдут в Honor 9X немало интересного. Тройная камера украинской версии обещает море достойных снимков, готовых украсить страницы в соцсетях. Основная камера на 48 Мп снабжена дополнительным широкоугольным объективом на 8 Мп и ToF-сенсором на 2Мп. При условии хорошего освещения фото обещают получиться вполне достойными. Для сторонников ночного режима съемки предусмотрен «искусственный интеллект»: он с легкостью поднимает качество снимка, дополнительно освещая пространство и увеличивая четкость изображения.

А что еще

К перечисленным преимуществам остается только добавить отличную мощность батареи емкостью 4000 мАч. Тем, кто не расстается с телефоном, смотря фильмы и играя в игры, придется заряжать устройство каждый день. При просмотре видео в режиме Full HD батарея исправно работает в течение 10-12 часов. Это не лучший показатель, но есть надежда, что производитель доработает батарею и сделает ее более «долгоиграющей».