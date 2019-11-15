Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что «Нафтогаз Украины» в ноябре 2019 года повысил цены на газ для украинского населения сразу на 14,7%.

Как отметил парламентарий, это означает, что базовая цена природного газа (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов) составит 4899 грн, или $200, а конечная цена для потребителей будет в 1,5 раза выше ‒ 6900 грн за тысячу кубометров.

«Вот и дождались украинцы отопительного сезона и «конца эпохи бедности». Так называемое снижение «цен на газ при Зеленском», неоднократно упоминаемое им самим и его помощниками, закончилось, начался обратный процесс. Правда, само снижение цен на газ в 2019 году носило временный и односторонний характер, ведь тарифы на тепло и горячую воду так и не менялись. Более того, в ряде регионов они выросли. Так что игры «Нафтогаза» с ценой на газ носили сугубо популистский характер. Сейчас с популизмом покончено и на украинцев снова наброшена тарифная удавка», ‒ констатировал оппозиционный политик.

Виктор Медведчук уверен: «Что касается «рыночных оснований» для повышения цен, то обманывать украинцев не получится».

«Во-первых, общеизвестно, что «Нафтогаз» создал огромные запасы газа, закупая его по рекордно минимальным ценам лета текущего года. Во-вторых, и сейчас цена на европейских рынках газа не так уж и высока. На немецком хабе NCG она составляла на 8 ноября 2019 года 172 евро за тысячу кубометров ‒ это почти в 2 раза ниже, чем цена «Нафтогаза» для населения Украины», ‒ добавил политик.

Виктор Медведчук акцентировал внимание на том, что Зеленский и его команда продолжают антисоциальную политику предыдущей власти, используя тот же инструмент – «Нафтогаз» ‒ и его бессменного главу Коболева.

«При этом совершенно игнорируется предложение России покупать природный газ по цене на 25% ниже нынешних цен. Интересно, чем газ хуже угля и электроэнергии, закупаемых в РФ? Газ не вписывается в коррупционные схемы «Нафтогаза»?» ‒ отметил парламентарий.

«Сколько еще украинцы будут терпеть тарифный геноцид – зависит от них самих. Власть уже достаточно проявила свою антисоциальную сущность, как бы она себя ни называла: либертарианцами, либералами, социалистами или консерваторами. Зима может оказаться и теплой, но прорехи в бюджетах украинских семей из-за сверхстоимости отопительного сезона все равно будут огромными. Дети опять недополучат фруктов и одежды, а старики – лекарств…» ‒ резюмировал политик.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что нынешний глава НАК «Нафтогаз Украины» Коболев представляет собой серьезную угрозу энергетической безопасности Украины.