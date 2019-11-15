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Россия готова при прямых поставках снизить цену на газ для Украины на 25%. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после саммита БРИКС.

Президент РФ также напомнил, что этот вопрос неоднократно обсуждался во время встреч украинских политиков Виктора Медведчука и Юрия Бойко с председателем правительства России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. 

«Медведев их спросил тогда: "Вам-то что? Вы же не входите в правительство и вряд ли войдете". Ответ был, правда, такой, на мой взгляд, зрелый абсолютно, они сказали: "Для нас важно, чтобы Украина и украинский потребитель получали газ более дешевым ‒ на 25%, на четверть. Если мы это сделаем, толкнем этот процесс, мы будем счастливы от этого"», – рассказал Владимир Путин. 

По мнению президента РФ, «это реальная, зрелая политическая позиция в интересах граждан Украины».

Напомним, 22 марта текущего года состоялся визит в Москву председателя Политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука и сооснователя партии Юрия Бойко. Украинские политики встретились с Дмитрием Медведевым, председателем правительства РФ, и Алексеем Миллером, главой «Газпрома». По итогам встречи Виктор Медведчук заявил, что украинская сторона получила согласие «Газпрома» снизить цену на российский газ для Украины на 25% при условии прямых поставок.

7 июня в Санкт-Петербурге Виктор Медведчук и Юрий Бойко провели переговы с главой российского правительства Дмитрием Медведевым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. В ходе этих переговорово обсуждались вопросы снижения цены на газ, сохранения транзита российского газа по территории Украины и создания газотранспортного консорциума.

Как известно, Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», неоднократно заявлял, что украинскому правительству достаточно просто воспользоваться этими договоренностями, заключив контракт на официальном уровне.

 

 

 

 

 
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