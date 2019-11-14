Голосование украинской делегации против резолюции об осуждении нацизма на Генассамблее ООН - это еще один пример того, что Зеленский продолжает политику Порошенко. Об этом на сайте «Корреспондент» пишет политолог, народный депутат V созыва Евгений Филиндаш.

Филиндаш обращает внимание, что ни одна из парламентских партий не отреагировала на скандальное голосование украинской делегации в третьем комитете ГА ООН.

«Ни «Слуга народа», ни «Европейская солидарность» Порошенко, естественно, ничего по поводу голосования Украины в ООН по этой резолюции не говорили», - отметил политолог.

По словам Филиндаша, Тимошенко и ее соратники, а также «Голос» во главе со Святославом Вакарчуком предпочли «не заметить», как проголосовала украинская делегация.

Только «Оппозиционная платформа-За жизнь», пишет Филиндаш, осудила отказ осудить нацизм и потребовала отставки всего состава украинской делегации в ГА ООН.

«И единственной фракцией в Верховной Раде, выступившей с заявлением, в котором осуждает отказ украинской делегации присоединиться к резолюции Генассамблеи ООН, стала фракция «Оппозиционной платформы – За жизнь».

Фракция «Оппозиционной платформы» потребовала отставки всего состава делегации Украины и поддержки резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма», - акцентировал эксперт.

Евгений Филиндаш напомнил, как Виктор Медведчук еще в июле спрогнозировал, что Зеленский и его партия будут проводить такую же политику, как и Порошенко.

«Собственно, глава политсовета «Оппозиционной платформы» Виктор Медведчук еще в июле этого года, когда многие пребывали в эйфории от Зеленского и «Слуги народа», спрогнозировал, что «зеленая власть» будет проводить ту же политику, что и Порошенко», - напоминает эксперт.

По словам Филиндаша, сегодня мы видим, как прогнозы Виктора Медведчука сбываются. А единственной политической силой, которая публично выступает против нацизма, является партия Медведчука.

«И вот теперь мы видим, что его прогнозы сбываются на наших глазах. Что касается политической позиции, то среди ведущих политических сил в Украине публично против нацизма выступает только партия Медведчука», - констатировал Евгений Филиндаш.

Евгений Филиндаш приводит список примеров, свидетельствующих, что Зеленский по факту проводит точно такую же политику, как и режим Порошенко.

«Премьер от «Слуги народа», Алексей Гончарук, заявляет, что при Порошенко «Украина двигалась в правильном направлении, но медленно». Одиозный министр внутренних дел Арсен Аваков, как и глава Минфина Оксана Маркарова, перекочевали из Кабмина времен Порошенко в правительство Зеленского-Гончарука. Скандального Антона Геращенко тоже оставили во власти, а сайт «Миротоворец» успешно продолжает свою работу по разжиганию ненависти в стране. Закон о насильственной тотальной украинизации никто из новой власти, невзирая на предвыборные обещания, так и не пересмотрел», - привел примеры политический эксперт.

«Всё это в очередной раз подтверждает, что Украине под видом свежего продукта всучили на выборах протухший «армовир» - только в новой «ЗЕ-упаковке», - резюмировал политолог и депутат Верховной Рады V созыва Евгений Филиндаш.