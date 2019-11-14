Народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук считает, что перспектива встречи глав государств «нормандской четверки» напрямую зависит от того, как будут выполняться Минские соглашения. Об этом парламентарий заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады.

«Суть и перспективы сводятся к тому, что, безусловно, все стороны, в том числе и Украина, должны выполнять в полном объеме Минские соглашения. Это самое главное, самый главный тезис для тех, кто хочет действительно мира в стране, мирного урегулирования и прекращения боевых действий на Донбассе», – сказал Виктор Медведчук.

Народный депутат напомнил, что встреча лидеров стран «нормандской четверки» может состояться только после того, как будут выполнены решения последней очной встречи, которая прошла в октябре 2016 года.

«Вы знаете, что разведения сил имели место. И Украина, и неконтролируемые территории, представители на этих территориях, выполнили это условие. Украина, официальная делегация в Минске, подписала присоединение и подтверждение «формулы Штайнмайера»«, – прокомментировал Виктор Медведчук, особо акцентировав внимание на необходимости принятия закона об особом статусе.

«Дело в том, что действие закона об особом статусе Донбасса, который именуется «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», заканчивается ровно через полтора месяца. Сегодня 14 ноября, а 31 декабря он прекращает свое действие. А он лежит в основе не только урегулирования, Минских соглашений, он еще лежит в основе «формулы Штайнмайера». «Формула Штайнмайера» строится именно на этом законе», ‒ подчеркнул политик.

Как считает Виктор Медведчук, есть опасения, что действие закона об особом статусе Донбасса не будет продлено, и это может повлиять на перспективы ближайшей встречи в «нормандском формате».

«Представители власти в лице господина Зеленского и в лице руководства Верховной Рады неоднократно заявляли: «Мы будем говорить о новом законе об особом статусе. Мы будем разрабатывать новый закон об особом статусе», забывая о том и игнорируя то, что в Минских соглашениях и в заявлении «нормандского формата», подтверждающего Минские соглашения, и в резолюции Совета Безопасности ООН эти вопросы уже решены на нормативно-правовом уровне», ‒ отметил парламентарий.

Виктор Медведчук убежден: заявления украинской власти о том, что уже соблюдены все требования перед встречей «нормандской четверки», преждевременны.

«Верховная Рада должна продлить действие закона об особом статусе, потому что если вести речь о том, что в него нужно вносить изменения или разрабатывать новый, то тогда надо все эти вопросы согласовывать со всеми заинтересованными сторонами. Я думаю, что этот путь длинный и он меняет и отодвигает в том числе и время встречи в «нормандском формате», – отметил нардеп.

Политик также прокомментировал возможность прямых переговоров между президентами Украины и России на площадке в Казахстане, которую на днях предложил Нурсултан Назарбаев.

«Я думаю, что позиция абсолютно правильная, что встречи должны быть не просто ради встречи. Хотя я считаю, что это был бы положительный момент – встреча двух лидеров, двух государств соседних: Украины и Российской Федерации. Это очень важно. Потому что в ходе таких встреч, в ходе двусторонних переговоров можно выйти на общий знаменатель во многих вопросах», – сказал Виктор Медведчук.