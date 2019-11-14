Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что нынешняя украинская власть совершила преступление против украинского народа, когда проголосовала за закон об открытии рынка земли.

Об этом народный депутат Украины IX созыва сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

«Люди должны дать оценку подобным действиям (принятие закона об открытии рынка земли. ‒ Ред.), потому что мы считаем, наша партия, наша фракция, что совершено преступление против украинского народа, совершено преступление против экономической возможности, против суверенитета страны. И мы об этом неоднократно и много говорили, приводя наши аргументы в пользу данного вопроса, потому что нарушены конституционные права граждан», ‒ подчеркнул политик.

Виктор Медведчук также добавил, что украинский народ не сможет получить землю в собственность, поскольку скупать ее будут те, кто имеет возможности и финансовые ресурсы.

«И именно это нарушение прав наших граждан является главным в вопросе того, что было нарушено голосованием в первом чтении. Вы знаете отношение людей, вы знаете, что 14 регионов активно протестовали против этого: люди ‒ под ВР, народные депутаты, представители нашей фракции ‒ внутри парламента. Однако в первом чтении этот закон прошел, то есть это одна из стратегических целей, которых, кстати, не было у господина Зеленского в программе как у кандидата в президенты, этого не было в программе партии «Слуга народа», но они идут по этому пути. Это требование МВФ, это требование финансовых международных организаций, фонда Сороса, это результат внешнего управления Вашингтона, которое введено в Украине», ‒ резюмировал политик.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что без проведения всеукраинского референдума власть не должна принимать закон об открытии рынка земли, так как этого не было в предвыборной программе ни президента Зеленского, ни партии «Слуга народа».