Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что его фракция готова поддержать любые инициативы новой украинской власти, направленные на установление в стране народовластия.

Об этом говорится на официальном сайте партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь».

Виктор Медведчук подчеркнул, что еще в 2012 году Общественное движение «Украинский выбор» предложило обществу свою концепцию народовластия, которая получила широкую поддержку среди украинских граждан.

«Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» готова поддержать власть в этих начинаниях, поскольку именно наша политическая сила последовательно и принципиально выступает за введение в Украине народовластия. Еще в 2012 году Общественное движение «Украинский выбор» предложило обществу свою концепцию народовластия. Слоган движения «Страной управляешь ты!», отражающий стремление каждого гражданина Украины принимать участие в решении жизненно важных для государства вопросов, нашел поддержку в обществе, но был крайне враждебно воспринят политическими элитами», ‒ отметил нардеп.

Виктор Медведчук убежден: народ должен иметь возможность инициировать вынесение на референдум важных для страны вопросов и принимать ключевые решения.

«Именно народ как носитель суверенитета и единственный источник власти в Украине может и должен инициировать вынесение на референдум основополагающих вопросов и принимать ключевые решения ‒ от формы правления и вступления страны в блоки и союзы до внесения изменений в Конституцию Украины, статуса языков и гражданства», ‒ подчеркнул политик.

«Украинцы должны иметь право на контрольно-отзывной референдум по народной инициативе: выражать недоверие Кабмину и Верховной Раде и тем самым иметь возможность отправлять их в отставку, принимать решения об отставке глав районных и областных государственных администраций, советов всех уровней, председателей сельских, поселковых и городских советов», ‒ отметил парламентарий.

Политик также уверен, что управление страной должен взять на себя украинский народ, поскольку такое право гарантировано ему Конституцией Украины.

«Сегодня, когда представители власти открыто озвучивают идеи о всеукраинском и местных референдумах как ключевых элементах народовластия, об отзыве должностных лиц и воплощении в жизнь норм статьи 5 Конституции Украины, партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» ответственно заявляет: мы готовы поддержать инициативы власти, направленные на установление в стране реального народовластия. 29 августа наша политическая сила зарегистрировала в ВР проект закона № 1123 «О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе». Поддержка этого законопроекта позволит установить в стране настоящее народовластие, чтобы украинский народ мог реализовать гарантированное ему Основным Законом право управлять страной», ‒ резюмировал Медведчук.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что власть не имеет никакого права принимать закон об открытии рынка земли без проведения всеукраинского референдума.