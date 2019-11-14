Журналисты одного из самых авторитетных мировых СМИ «Радио Свободная Европа/Радио свобода» опубликовали материал, в котором раскритиковали неудачную попытку предыдущей украинской власти осуществить давление на независимые демократичные телеканалы «112 Украина» и NewsOne.

Более подробная информация сообщается на официальном сайте издания.

Как отметил автор материала, украинская власть прибегала к методам давления исключительно на те СМИ, которые связывают с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком.

Добавим, что политику уничтожения свободных медиа продолжает и новая украинская власть во главе с Владимиром Зеленским, путём незаконных и необоснованных проверок телеканалов и лишений их лицензий на вещания.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что, если нынешняя украинская власть закроет независимые телеканалы «112 Украина» и NewsOne, свободе слова в Украине наступит конец.

Народный депутат Украины IX созыва Виктор Медведчук также уверен, что за давлением на свободу слова в Украине стоит лично украинский президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Богдан.