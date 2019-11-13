Член наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Наталья Бойко объяснила, почему отказалась от депутатского мандата в пользу Владимира Вятровича.

«В течение 10 последних лет я профессионально развиваюсь в энергетической сфере – от первого шага в юриспруденции, консалтинге и проектной работе в частном секторе до осознанного решения работать в Украине и для Украины. Сейчас я также продолжаю мои энергетические будни: неизменные, но совсем не монотонные – я являюсь членом наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» и помогаю с внедрением реформ своем государстве», - написала она в Facebook.

Бойко отметила, что энергетическая сфера является очень непростой и сейчас в Украине один из периодов, когда должны быть завершены ключевые для этого направления реформы.

«Мы лишь на очень раннем этапе реформирования энергетических рынков. Мы еще не завершили реформу государственных компаний. Только начали наработки общего плана для энергетики и климата. Нам еще нужно найти эффективные механизмы для достижения энергетической независимости. Нам нужно укреплять основы энергетической безопасности. Нам нужно отстаивать место Украины в геополитической игре - как в борьбе против «Nord Stream 2», так и в сохранении транзита и усиление роли в регионе, - написала она.

«Я чувствую, что могу сейчас быть более полезной во внедрении этих ключевых изменений, помогая в реформах. Здесь я сейчас могу быть более эффективной и дальше профессионально развиваться в сфере энергетики», - добавила Бойко.

Она опубликовала фото у ЦИК с заявлением об отказе от мандата народного депутата.

Напомним, 12 ноября Верховная Рада согласовала досрочное прекращение полномочий нардепа от «Европейской солидарности» Ирины Луценко. Народным депутатом Верховной Рады текущего созыва, после того как Наталья Бойко стала советницей премьер-министра Алексея Гончарука, станет Владимир Вятрович.