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Служба безопасности Украины опровергла информацию СМИ о якобы слежке за народными депутатами из фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ).  

«Сегодня одно средство массовой информации со ссылкой на собственные источники обнародовало фейковый «план руководства СБУ» по слежению за народными депутатами фракции «ОПЗЖ», - написала спикер СБУ Елена Гитлянская в Facebook.

По ее словам, «фейк был настолько небрежно сделан, что в СБУ даже не стали на него реагировать».
ForUm

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