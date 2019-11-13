Служба безопасности Украины опровергла информацию СМИ о якобы слежке за народными депутатами из фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ).
«Сегодня одно средство массовой информации со ссылкой на собственные источники обнародовало фейковый «план руководства СБУ» по слежению за народными депутатами фракции «ОПЗЖ», - написала спикер СБУ Елена Гитлянская в Facebook.
По ее словам, «фейк был настолько небрежно сделан, что в СБУ даже не стали на него реагировать».
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