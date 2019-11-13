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Бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что идет в Верховную Раду, чтобы останавливать «русский мир».

«Я иду в политику ради того, чтобы Украина была родным домом, в котором живешь в достатке и куда с радостью возвращаешься. Чтобы наши дети общались между собой на украинском, не пренебрегая иностранными языками, знали бы нашу историю, неискаженную из-за границы, и с уверенностью смотрели в свое будущее, которое не омрачено ни войной, ни сдачей страны. Лично я уверяю: не пойду ни на какие компромиссы относительно национальных интересов. Пусть перемены будут украинскими! Иду, чтобы строить украинский мир и останавливать «русский мир», - написал он в Facebook.

Напомним, 12 ноября Верховная Рада согласовала досрочное прекращение полномочий нардепа от «Европейской солидарности» Ирины Луценко. Народным депутатом Верховной Рады текущего созыва, после того как Наталья Бойко стала советницей премьер-министра Алексея Гончарука, станет Владимир Вятрович.
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