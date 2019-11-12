Экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович станет народным депутатом Верховной Рады текущего созыва, так как Наталья Бойко стала советницей премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом заявил с трибуны ВРУ нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский, передает 112 Украина.

«Это печальная новость – потерять в парламенте Ирину Луценко, я понимаю. Но есть одно «но». В очереди за ней шла такая себе Наталья Бойко. Чтобы в парламент зашел вместо нее Владимир Вятрович, эта Наталья Бойко сняла свою кандидатуру и вдруг оказалась советницей нашего премьер-министра. Скажите мне, это то, что вы обещали своим избирателям, что вы вместо госпожи Луценко заведете советницу к премьер-министру, чтобы Вятрович зашел в Раду?» - сказал Бужанский.

Он призвал парламент не поддерживать отставку Луценко.

«Пусть наш премьер-министр помнит, кто делегировал его во власть и что мы обещали нашим избирателям: нет Вятровичу в Раде», - резюмировал Бужанский.

В результате Верховная Рада согласовала досрочное прекращение полномочий нардепа от «Европейской солидарности» Ирины Луценко.

Историк и идейный проводник декоммунизации Владимир Вятрович не попал в Верховную Раду 9 созыва с партией «Европейская солидарность» на выборах 21 июля. «Я очень хорошо знал, что значит 25 номер, кто передо мной и решение идти принял вполне сознательно», - отметил он.