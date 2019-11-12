На сайте «Корреспондент» опубликовали материал политтехнолога Владимира Шамина, где автор пишет о том, что из Офиса президента поступали поручения следить за представителем оппозиции Виктором Медведчуком, его женой Оксаной Марченко и другими представителями ОПЗЖ.

Как сообщает эксперт, ссылаясь на источники в СБУ, в свое время из Офиса президента поступала задача срочно найти, или другими словами, «состряпать» российский след в финансировании ОПЗЖ. Это нужно было для того, чтобы публично дискредитировать в будущем «назойливую оппозицию». Представителям СБУ было поручено следить за Виктором Медведчуком, его женой Оксаной Марченко и другими представителями ОПЗЖ. «То есть в СБУ знают о том, кто финансирует партию, но по указке Зеленского будут «искать российские деньги»«, – пишет Шамин.

«А чтобы все это было весело, ручным националистическим группировкам поручено проводить акции протеста против деятельности в Украине ОПЗЖ. Ждите, скоро всякие «азовы» и С–14, которые кормятся из рук СБУ, будут устраивать провокации и яркие постановки против «агентов Кремля»«, – утверждает эксперт.

«А знаете, кто будет выполнять эту заказуху? Легендарный департамент «К», который новая власть обещала ликвидировать как борющегося не с преступниками, а с политическими конкурентами, но потом решила сохранить… чтобы бороться со своими конкурентами. Все схемы остались, изменились только их выгодополучатели», – акцентирует внимание Шамин.

По его словам, в свое время Порошенко таким же способом расправлялся со своими политическими оппонентами: «натравливал департамент «К», шил дела, которые потом в ручных судах легко проходили с выгодными для власти решениями». После прихода Зеленского тактика не изменилась.

«Получается, что у Зеленского сейчас нет абсолютно ничего на Медведчука и ОПЗЖ, нечем парировать ту критику, которая идет со стороны оппозиции в ответ на действия Зе-команды. Поэтому Офис президента идет ва-банк: без санкции суда, то есть абсолютно незаконно, силовики устанавливают слежку за народными депутатами от ОПЗЖ и даже за семьей Медведчука, а финмониторинг должен доложить наверх о финансовых операциях Медведчука», – подытожил эксперт.

В свою очередь, политолог Денис Селезнев, отмечает что Зеленский «косплеит» Порошенко. Он утверждает, что нынешняя власть раздает указания «как правильно прессовать депутатов и их семей». Более того, подобную риторику в стране при Зеленском могут и улучшить – «сделать более стройной и совершенной».