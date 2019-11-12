Верховная Рада согласовала досрочное прекращение полномочий нардепа от «Европейской солидарности» Ирины Луценко. Народным депутатом Верховной Рады текущего созыва, после того как Наталья Бойко стала советницей премьер-министра Алексея Гончарука, станет Владимир Вятрович.

Президент Владимир Зеленский назначил Олега Синегубова главой Полтавской областной государственной администрации.

Депутаты Киевского городского совета утвердили новые правила пользования Киевским метрополитеном.

На заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в «нормандском формате» на высшем уровне – разведение сил и средств в районе н.п. Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Верховная Рада приняла за основу проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря».

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 12 ноября приговорил к заключению в колонии шестерых фигурантов ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир».

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что в случае отмены санкций против Российской Федерации Украина должна будет получить компенсации.

Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили восьми лицам о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО «ВиЭйБи Банк».

Президент США Дональд Трамп запретил публиковать заявление о ситуации в Керченском проливе.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил президентам Украины и РФ Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину встретиться тет-а-тет в Казахстане.

Детективы Национального антикоррупционного бюро по согласованию с прокурорами САП сообщили бывшему гендиректору ГК «Укроборонпром» о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины).