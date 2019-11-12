Народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук считает, что в заявлениях партии «Голос» и Вадима Пристайко, главы МИД Украины, где звучат призывы отказаться от Минских соглашений, есть все признаки составов преступлений. Об этом политик заявил журналистам в кулуарах парламента.

«Вы знаете, у партии «Голос» специфическая позиция, и не только та, которая высказывалась сегодня, – прокомментировал Виктор Медведчук. – Я хочу сказать: когда представителей «Оппозиционной платформы – За жизнь», в том числе и меня СБУ проверяет на предмет наличия в моих заявлениях, комментариях для средств массовой информации признаков статей 109, 110, 111 Уголовного кодекса Украины, то я советую правоохранительным органам, в том числе и СБУ, которые так ретиво отрабатывают все тексты и назначают постоянно по поводу всех моих высказываний экспертизы, проверить господина Пристайко, министра иностранных дел, и представителей партии «Голос», которые заявляют о том, что надо заморозить, построить забор и все остальное».

Напомним, на днях партия «Голос» выступила с заявлением, в котором призвала власть «выйти из Минских соглашений и заморозить ситуацию на Донбассе до усиления позиции страны».

Виктор Медведчук подчеркнул, что, как юрист, хорошо понимает, что в заявлениях политиков есть признаки составов преступлений по статьям 109, 110 и 111 УК Украины. Данные статьи предусматривают наказание за действия, направленные на насильственное изменение либо свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственную измену.

Политик также обратил внимание, что позиция партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в отношении достижения мира на Востоке Украины остается неизменной: «Наша позиция одна: мирное урегулирование, прекращение боевых действий, полное, неукоснительное выполнение «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений».

«Эта позиция сегодня является основной в Европе, эта позиция должна быть в Киеве для власти главным указателем того, что надо делать для мирного урегулирования», – подчеркнул Виктор Медведчук.