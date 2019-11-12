Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что закон об открытии рынка земли сельскохозяйственного назначения нельзя принимать без проведения всеукраинского референдума. Об этом народный депутат IX созыва сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Как отметил политик, за проведение референдума выступают 74% украинских граждан.

«И исключительно (я подчеркиваю, это позиция нашей фракции, нашей партии «Оппозиционная платформа – За жизнь») через всеукраинский референдум, потому что этого требуют 74% граждан нашей страны. Только через референдум. И не после так называемого принятия в первом чтении закона о продаже земли для того, чтобы отчитаться перед Вашингтоном, перед МВФ, перед Соросом, а только через референдум и после референдума решать все другие вопросы, если на этом референдуме будет получен положительный ответ», ‒ подчеркнул Виктор Медведчук.

По словам народного депутата, каждый гражданин Украины имеет право на получение от государства до 2 гектаров земли для ведения подсобного сельского хозяйства или до 12 соток земли для ведения садоводства.

«Вопрос не в иностранцах, вопрос в той справедливости, которая гарантирована Конституцией. Право на землю должны сначала получить все граждане. Не сделать таким образом, чтобы выставить на продажу 41 миллион гектаров земель сельскохозяйственного назначения, а сначала выполнить требования Конституции, статьи 13, выполнить требования статьи 121 Земельного кодекса, где написано, что каждый гражданин для ведения подсобного сельского хозяйства имеет право на получение до 2 гектаров земель или для ведения садоводства до 12 соток земель. И только после этого решать вопросы, связанные с продажей земель сельскохозяйственного назначения», ‒ отметил оппозиционный политик.

Виктор Медведчук также сказал, что, если нынешняя украинская власть «протянет» закон об открытии рынка земли, это будет означать, что она действует исключительно в интересах западных кругов, МВФ, Вашингтона и фонда Сороса.

«То, что вчера были предупредительные протестные акции в 13 областях Украины, то, что происходит сегодня в парламенте, когда звучат заявления от политических партий, представленных в Верховной Раде Украины, означает, что власть пойдет по пути самоубийства, если она поставит эти вопросы, протянет их в зале хотя бы в первом чтении. Это будет означать только одно, что власть будет действовать в интересах западных кругов, в интересах финансовых олигархов, в интересах земельных баронов, в интересах фонда Сороса, МВФ и Вашингтона. Мы этого допустить не должны», ‒ заключил оппозиционный политик.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что новая власть не имеет никакого права принимать закон об открытии рынка земли без проведения референдума.