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Итальянский коммунистический сайт LA Citta Future опубликовал материал, автор которого сообщил, что председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктору Медведчуку удастся поспособствовать нормализации отношений между Украиной и Россией, особенно после «фантастического» результата на досрочных выборах в Верховную Раду.

Более детальная информация говорится на официальном сайте издания.

«Действительно, надежная основа в украинском парламенте поможет России улучшить двусторонние отношения с Украиной. Несколько источников идентифицируют Виктора Медведчука - как лицо, которому удалось поставить Оппозиционную платформу на ноги для выборов 21 июля 2019 года. Согласно соцопросам, политические силы, наиболее чувствительные к интересам Москвы, имели примерно одинаковый процент поддержки в течение 5 лет. Основная сила - «Оппозиционная платформа - За жизнь» - получила 43 мандата, в основном завоеванных в районах Донецкой и Луганской областей, контролируемых Украиной», - говорится в сообщении.

В итальянском издании также подчеркнули, что независимые телеканалы NewsOne, «112 Украина» и ZIK, на которые давит нынешняя украинская власть, являются единственными украинскими СМИ, которые поддержали идею Владимира Зелкнского в достижении мира в Украине.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что если украинская власть закроет демократичные телеканалы NewsOne, «112 Украина» и ZIK, в Украине автоматически перестанет существовать свобода слова.

Напомним, народный депутат Украины IX созыва Виктор Медведчук выступает за прекращение боевых действий на Донбассе и за достижение мира в Украине, чего нельзя сказать о нынешней украинской власти, которая действует исключительно в собственных интересах.
ForUm

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