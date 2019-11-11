Бывший народный депутат Украины и экс-глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что обмен удерживаемых Украиной и Россией лиц состоялся исключительно благодаря председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку.

Об этом Геннадий Москаль сообщил в интервью «Радио Свободе».

По его словам, Виктор Медведчук – единственный человек в Украине, который может вести разговор с президентом России Владимиром Путиным.

«Давайте начнём с того, что в Украине больше нет такого человека, который может общаться с Путиным. Если есть, в «Радио Свободе» знали бы об этом первыми... Если Медведчук не хотел бы этого обмена, поверьте мне, его никогда в жизни не было бы. Я знаю на много больше, но не могу говорить», – отметил экс-чиновник.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционая платформа – За жизнь» Виктор Медведчук неоднократно сообщал, что обмен «35 на 35», который состоялся в сентябре 2019 года, – это политическая воля украинского и российского президентов.

Народный депутат Украины IX созыва Виктор Медведчук также заявлял, что обмен удерживаемых Киевом и Москвой лиц необходимо конвертировать в достижение мира в Украине.