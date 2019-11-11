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Визит Йенса Столтенберга продемонстрировал, что по вопросу НАТО президент Зеленский проводит ту же политику, что и Порошенко, хотя это звучит вразрез с мнением жителей Юго-Востока. Об этом на сайте «Корреспондент» пишет политический обозреватель Руслан Веснянко.

По словам Веснянко, Зеленский «показал, что ничем не отличается от Порошенко».

«В своем выступлении он заявил, что Украина – это юго-восточный фланг НАТО, что наша страна будет тесно взаимодействовать с Альянсом по многим вопросам … И даже сказал, что Украина ускорит подготовку к членству в НАТО - и, если надо будет, то даже готова  перепрыгнуть через этап выполнения плана действий по членству (ПДЧ)», - пишет журналист.

«Все это, конечно, звучит очень оптимистично, но скажите кто-нибудь Зеленскому, что без ПДЧ в НАТО не принимают, хоть скачи, хоть ускоряйся», - ехидно отметил обозреватель.

Веснянко отмечает, что подобные заявления Зеленского звучат вразрез с настроениями на Юге и Востоке, где большинство - это противники НАТО.

«Юг и Восток – это однозначно территория «АнтиНАТО». На Юге только 15% за НАТО, 64% - за внеблоковый статус, 13% вообще хотят военного союза с РФ», - приводит он данные социологии.

В то же время, пишет Веснянко, «на Востоке вступление в НАТО поддерживают 24%, 11% - за военный союз с Россией, а 42% за внеблоковый статус».

По словам Веснянко, Зеленский теряет свой самый весомый электорат. Избиратели Юго-Востока, голосовавшие за Зеленского, теперь переориентируются на партию Виктора Медведчука, чья позиция звучит в унисон с настроениями людей.

«Избиратели Юга и Востока, которые голосовали во втором туре не столько за Зеленского, сколько против Порошенко, теперь переориентируются на более идейно близкую для себя партию Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа», - так охарактеризовал происходящее обозреватель.

«Потому что его позиция «Украине не нужно в НАТО, потому что там никто не ждет» и другим вопросам повестки дня звучит в унисон с мнением большинства жителей Юго-Востока», - пояснил автор.

 Руслан Веснянко поясняет, что политика Зеленского по НАТО - это угроза для мирного урегулирования на Донбассе.

«А еще, по мнению Медведчука, движение Украины в НАТО ставит под угрозу реинтеграцию Донбасса. Дело в том, что жители Донбасса не захотят возвращаться в страну, которая идет в НАТО, потому что именно там наибольшее количество противников такого пути», - заключил политический обозреватель Руслан Веснянко.
ForUm

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