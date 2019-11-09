Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» возмущена новым указом президента Зеленского, в котором на законодательном уровне предлагается ввести требования и стандарты к новостям в СМИ.

«Закрепив на законодательном уровне «стандарты новостей» в виде требований, команда Зеленского получит возможность расправиться с любой газетой, любым сайтом, любым телеканалом, любым журналистом», – отмечается в заявлении партии.

Напомним, 9 ноября Президент Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства». Одна из норм этого документа предусматривает, что до 31 декабря 2019 года нужно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты по урегулированию деятельности медиа в Украине, прописав в них положения о требованиях и стандартах новостей, а также о механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения.

Данный документ уже стал предметом критики и возмущений со стороны журналистов и общественных деятелей.

В партии «Оппозиционна платформа – За жизнь» назвали указ президента антиконституционным, отмечая, что данные нормы предусматривают введение в стране на законодательном уровне цензуры, что прямо запрещено статьей 15 Конституции Украины.

Депутаты от оппозиции также обращают внимание на то, что власть сегодня продолжает активную борьбу с теми СМИ, где звучит критика в адрес ее представителей, даже несмотря на возмущение международного сообщества.

Как отмечается в заявлении: «Сегодня организованным атакам со стороны самого Зеленского, Офиса президента, министра культуры Бородянского, Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания и других чиновников подвергаются телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK».

«Допустить превращения Украины в информационный концлагерь нельзя!», – призвали в «Оппозиционной платформе – За жизнь».