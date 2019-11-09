Комментируя начавшееся разведение сил в районе Петровского, в партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» заявили, что подобные действия являются единственно возможными для прекращения боевых действий на Донбассе и возвращения мира в Украину.

Более детальная информация говорится на официальном сайте политсилы.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» приветствует начавшееся разведение сил в районе Петровского. Уверены: очередной этап согласованной и достигнутой в результате мирного диалога и прямых переговоров политики свидетельствует о том, что путь компромисса является не только предпочтительным, но и единственно возможным», - говорится в сообщении.

Представители ОПЗЖ также уверены: украинская власть как никогда должна придерживаться духа и буквы Минских соглашений, которые направлены на восстановление территориальной ценности и суверенитета Украины.

«Именно этот документ, утвержденный Советом Безопасности ООН и заверенный главами государств «нормандской четверки», является основой для происходящего сейчас процесса, ведущего к сохранению жизней украинцев по обе стороны линии соприкосновения, залогом установления мира, возвращения Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс, а значит, является элементом реализации политики нашей партии, направленной на восстановление территориальной ценности и суверенитета Украины», - резюмировали в «Оппозиционной платформе - За жизнь».

Напомним, представители партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» неоднократно заявляли, что нынешняя украинская власть не хочет выполнять Минские соглашения, так как действует не в интересах украинского народа и не заинтересована в возвращении мира на территории Украины.