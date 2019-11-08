Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что нынешняя украинская власть продолжает ущербную политику Петра Порошенко, которая привела к расколу православия не только в Украине, но и во всем мире.

Об этом народный депутат Украины IX созыва Виктор Медведчук сказал, комментируя циничное заявление министра культуры Украины относительно канонической Украинской православной церкви.

«Каждое новое заявление представителей украинской власти ‒ это просто верх непрофессионализма и цинизма в отношении своих избирателей. Ярчайший пример ‒ утверждение министра культуры Владимира Бородянского, заявившего в своем интервью: Украинская православная церковь "должна внести в свое название идентификацию, что она относится к Русской православной церкви" и указать, что административный центр управления Украинской православной церковью находится в Москве», ‒ отметил нардеп.

Виктор Медведчук также подчеркнул, что «УПЦ ‒ это независимая, самостоятельная церков», которая «имеет свой Церковный суд и Священный Синод и полностью независима от РПЦ, связана с ней только общими молитвами».

«Заявления министра культуры, члена команды Зеленского – не что иное, как продолжение политики Порошенко, который из политических соображений вмешивался в церковные дела, что привело к расколу православия не только в Украине, но и во всем мире. Мы видим, что политику Порошенко (ее воплощением в делах церковных стали получение томоса и рейдерские захваты храмов и имущества УПЦ ‒ единственной канонической православной церкви в Украине) сегодня продолжает команда Зеленского», ‒ добавил политик.

Виктор Медведчук уверен: невежественный, не владеющий ситуацией министр культуры Бородянский, затрагивая крайне чувствительные для украинцев вопросы, касающиеся религии и языка, только усиливает раскол в обществе.

«Не отстает от Бородянского и безграмотная министр образования, которая уже заявила о закрытии русских школ и переводе их на украинский язык обучения. Пещерная русофобия, которая проявляется в дискриминации русского языка, русских школ, дискриминации русскоязычных граждан, ‒ это продолжение политики Порошенко и реализация его ущербного лозунга «Армія. Мова. Віра», ‒ резюмировал народный депутат.

Напомним, представители партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» неоднократно заявляли, что государство не имеет права вмешиваться в церковные дела.