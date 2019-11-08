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Украина до сих пор, как и при режиме экс-президента Порошенко, находится под внешним управлением США. 

Соответствующее заявление сделали в партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», комментируя отказ Украины проголосовать за предложенную Россией резолюцию, которая призывает мировое сообщество принять эффективные меры для борьбы с героизацией нацизма и неонацизмом.

«Неудивительно, что резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, которая призывает мировое сообщество принять эффективные меры по борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом, уже традиционно не поддержала Украина. Впервые при президенте Зеленском Украина точно так же, как и при Порошенко, проголосовала в угоду США. Это голосование свидетельствует о том, что Украина продолжает находиться под внешним управлением США», ‒ говорится в заявлении.

В политсиле также подчеркнули, что такое голосование отражает всю сущность установившегося в Украине со времен Порошенко и продолжающего действовать при Зеленском режима, представители которого заигрывают с радикалами и проводят откровенно ксенофобскую политику.

«Команда Зеленского, как в свое время и режим Порошенко, предала память украинского народа, который боролся с фашизмом в самой страшной из войн, чтобы очистить мир от "коричневой чумы". Команда Зеленского, так же как и режим Порошенко, пытается скрыть правду об одесской трагедии 2 мая, всколыхнувшей весь мир. Это еще раз доказывает, что президент Зеленский проводит ту же преступную политику, что и его предшественник Порошенко: заигрывая с радикалами и отказываясь бороться с проявлениями неонацизма и дискриминации, продолжает раскалывать страну и наносит непоправимый удар по международному имиджу государству Украина», ‒ констатировали в ОПЗЖ.

Резюмируя, представители оппозиционной партии отметили, что подобная политика нынешней украинской власти стала основой для варварских действий ура-патриотов и радикал-националистов.

«Именно поэтому в Украине варварски уничтожали и продолжают уничтожать памятные знаки героям Великой Отечественной войны, которые внесли неоценимый вклад в освобождение мира от «коричневой чумы», но при этом чествуют нацистов и коллаборационистов. Демонтаж в Одессе памятного знака Маршалу Победы Георгию Жукову и установка в Калуше мемориальной доски гауптштурмфюреру СС Дмитрию Палиеву, посещение премьер-министром Украины неонацистского шабаша группы «Сокира Перуна» и отказ Верховной Рады создать ВСК по расследованию кровавых событий в Одессе 2 мая ‒ все это звенья одной цепи», ‒ говорится в заявлении.

Напомним, ранее представители партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» заявляли, что основой политики украинского президента Владимира Зеленского становится героизация фашизма и радикал-национализма.
ForUm

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