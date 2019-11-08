Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал последние неутешительные прогнозы ЕБРР и ВМФ относительно роста реального ВВП в Украине и заявил, что представители международных регуляторов так и не увидели никаких признаков ускорения экономического роста в стране.

Более детальная информация говорится на официальном сайте партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Как сообщил Медведчук, по оценкам ЕБРР, в сентябре 2019 года инфляция в Украине замедлилась до 7,5%, однако это выше целевого показателя 5%, определенного регулятором.

«Также в ЕБРР указали на то, что, хотя инфляция и замедлилась до 7,5% в сентябре 2019 года, это все равно выше целевого показателя 5%, определенного регулятором. Даже несмотря на так называемое инфляционное таргетирование, о котором во власти прожужжали все уши», - подчеркнул народный депутат.

Комментируя оценку Международного валютного фонда, оппозиционный политик добавил, что его оценки тоже не могу порадовать, так как реальный рост ВВП Украины будет оставаться на уровне 3,0% в 2019 и 2020 годах.

«Ну и где здесь разрекламированные Зеленским и Гончаруком 5–7% роста ВВП в год? И заявленные премьером 40% роста за пять лет? А вот где. Премьер сказал: «Все вообще начинается с мечты. Я хочу сказать людям: просто поверьте». Так и хочется воскликнуть знаменитое: «Не верю!», - резюмировал Медведчук.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что его партия предлагала реальные пути роста ВВП Украины до 6-6,5%, однако никто не стал их слушать, поскольку нынешняя украинская власть действует исключительно в собственных интересах, а не в интересах народа.