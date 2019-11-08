Если нынешняя власть хочет действовать в интересах украинского народа, она должна вести переговоры с РФ о прямых поставках газа в Украину, а не продолжать политику антироссийской истерии бывшего президента Петра Порошенко.

Об этом председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», народный депутат IX созыва Виктор Медведчук заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«...Мы газ получаем и отбираем от транзита с Россией. И покупаем его у европейских операторов, и рассказываем, что это не российский газ, а европейский, которого априори не существует просто в природе. Поэтому в данной ситуации никто палец о палец, как я уже сказал, не ударил, ничего не сделал. Но такая возможность (скидка на газ для украинцев в размере 25% при прямых поставках голубого топлива из России в Украину. ‒ Ред.) продолжается, и эту возможность необходимо использовать. Почему этого не делает власть? То есть это политически мотивированные действия власти, которые направлены вот в том контексте продолжающейся политики антироссийской и русофобской истерии, которую когда-то произвел господин Порошенко... И поэтому странным является то, что до сих пор переговоры по поставкам газа вообще не ведутся, а переговоры по транзиту, который происходит в треугольнике ЕС – Украина – Россия, ведутся. Как я уже сказал, договариваются о том, что будут и дальше договариваться. А воз и ныне там», ‒ подчеркнул политик.

Виктор Медведчук также акцентировал внимание на том, что заполненные подземные газовые хранилища еще не гарантируют поставку газа по территории всей Украины ‒ без необходимого уровня давления в трубе, обеспечиваемого прямыми поставками газа или транзитом, сделать это невозможно.

«Если исходить из позиций украинской стороны, то ведь еще возникает тот важный вопрос, стратегический вопрос, которому на сегодняшний день не уделяется внимание со стороны так называемых профессионалов от власти и в правительстве. Ведь незаполненная газотранспортная система означает невозможность поставки газа по всей Украине. Так она устроена. И сегодня природа вот этой структуры газотранспортной системы: она может обеспечивать газ по всей Украине только в том случае, если достигается определенный уровень давления в этой трубе. А уровень давления – это объем поставок прямого газа, это объем поставок по транзиту. И если отсутствует первый, то второй объем, он или существует, но присутствует в уменьшенной версии, или нет того давления, которое позволяет поставлять газ по всей территории Украины. И тут ни газовые хранилища, как я уже говорил, ни что-либо другое, ни политические заявления ничем не помогут. Это экономическая, это социальная сфера, которую надо реализовывать», ‒ резюмировал политик.

Напомним, во время встречи представителей партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» с руководством правительства РФ и российского «Газпрома» удалось договориться о снижении цены на газ для украинцев на 25% при прямых поставках топлива в Украину.

Также председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что нынешняя украинская власть не хочет пользоваться результатами его переговоров с руководством российского «Газпрома», поскольку действует не в интересах украинского народа.