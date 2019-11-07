ГБР начнет расследование в отношении народного депутата от фракции «Слуги народа» Александра Ткаченко. Об этом сообщается на сайте партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь».

«31 октября 2019 года Шевченковский районный суд г. Киева удовлетворил жалобу на бездействие Государственного бюро расследований и обязал должностных лиц ГБР внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении должностным лицом ‒ председателем Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Ткаченко А. В. ‒ уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 344 («Вмешательство в деятельность государственного деятеля»), ч. 1 ст. 14 («Приготовление к преступлению»), ч. 2 ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») Уголовного кодекса Украины», ‒ говорится в сообщении.

Речь идет о коррупционном лоббировании председателем Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александром Ткаченко закона, в принятии которого он был лично заинтересован.

«3 октября 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи со вступлением в силу Закона Украины «О государственной поддержке кинематографии в Украине» (рег. № 0896 от 29.08.2019), которым разрешила приватизацию ЧАО »Одесская киностудия». По мнению народных депутатов от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Рената Кузьмина, Василия Нимченко и Юрия Загородного, обстоятельства принятия этого закона свидетельствуют о том, что он был коррупционно пролоббирован народным депутатом от фракции «Слуги народа» Александром Ткаченко, который занимал должность члена Наблюдательного совета ЧАО »Одесская киностудия» ‒ представителя акционера ООО »Новая киностудия», ‒ отмечается в сообщении.

Напомним, ранее председатель Политсовета «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что принципиальная и последовательная позиция партии относительно коррупционных действий народного депутата от «Слуги народа» Александра Ткаченко «увенчалась успехом».

«У нас была и остается принципиальная и последовательная позиция, в данном случае в том числе и в отношении г-на Ткаченко. Потому что мы подняли этот вопрос и в Верховной Раде. Наши депутаты обратились в ГБР и НАБУ для возбуждения уголовного дела, так как есть все признаки коррупционной составляющей в его деятельности. И именно в вопросе приватизации и принятия закона, который позволяет эту приватизацию завершить, государственной доли в предприятии «Одесская киностудия», где он и члены его семьи владеют 49%. И эта принципиальная позиция уже увенчалась успехом, потому что было заседание суда в конце прошлой недели, где было принято решение обязать ГБР и НАБУ открыть уголовное производство в отношении г-на Ткаченко», ‒ подчеркнул Виктор Медведчук.

«…Эта позиция будет нами далее отстаиваться ‒ о том, что все равны перед законом, в том числе и «слуги народа». И если есть для этого основания, они должны нести уголовную ответственность», ‒ резюмировал политик.