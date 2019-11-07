По вопросу НАТО Зеленский еще раз показал, что он такой же, как и «партия войны» - потому что точно так же выступает за НАТО как и Порошенко, Тимошенко, Вакарчук.

«Фактически Зеленский и его партия «Слуга народа» поют те же песни, что Порошенко, Тимошенко, «Голос» (трудно считать Вакарчука самостоятельной фигурой)», - пишет на сайте «Корреспондент» политический обозреватель Евгений Василевский.

По словам Василевского, «среди политиков первого эшелона только Медведчук справедливо отметил, что пронатовская риторика Зеленского, во-первых, играет на раскол в обществе; во-вторых, подрывает процесс мирного урегулирования и реинтеграции Донбасса, поскольку большинство жителей неподконтрольных территорий против НАТО».

Василевский напоминает, что Виктор Медведчук принципиально противостоит курсу на НАТО более 10 лет.

«Он единственный из топ-политиков, кто в свое время эффективно противостоял политике Ющенко, который пытался навязать Украине курс на НАТО», - констатирует политический обозреватель.

Василевский напомнил, что именно структуры Медведчука и коммунистов в 2006 году собрали 4 миллиона 662 тысячи подписей за проведение референдума по вопросу вступления в НАТО.

«Тогда президент Ющенко в нарушение закона не объявил референдум. Но Медведчук «дожал» Ющенко в судебном порядке - в июле 2009 года Окружной административный суд Киева обязал президента Украины объявить референдум по НАТО. Впрочем, Ющенко не выполнил решение суда, потому что референдум однозначно показал бы, что украинцы в НАТО не хотят», - напоминает автор.

Евгений Василевский отмечает, что большинство украинцев и сейчас не поддерживают курс на НАТО, о чем свидетельствует соцопрос фонда «Демократические инициативы» за август.

В частности, соцопрос показал следующую картину:

- за вступление в НАТО - 40,9 %;

- военный союз с Россией и другими странами СНГ -7,4 %;

- внеблоковый статус Украины - 35,9 %;

- другие варианты и трудно сказать - 15,6 %.

«Здесь стоит отметить, что «Деминициативы» - это жестко прозападная контора, существующая за счет грантов Запада, а агитация за НАТО на Украине звучит буквально «из каждого утюга», а за разговоры про военный союз с Россией могут и с работы выгнать и публичную обструкцию устроить. И, тем не менее, даже несмотря на это, вступление в НАТО не пользуется поддержкой большинства украинцев, что признают даже прозападные социологи», - резюмировал политический обозреватель Евгений Василевский.