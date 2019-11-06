Медиа-группа «Украина», принадлежащая олигарху Ринату Ахметову, приступила к созданию нового телеканала, сообщают Telegram-каналы «Разведчик» и «Киевлянин».

Вместе с тем, «Киевлянин» обращает внимание, что Евгения Мураева не взяли в новый медиа-проект.

«Это не первый признак перетряхивания медиа-активов Ахметовым. Ранее принадлежащая олигарху газета «Сегодня» перестала выходить в печатном виде. Теперь же богатейший украинец продолжает уходить в цифру. Но что особенно интересно — а куда делся Евгений Мураев?», - задается Telegram-канал «Киевлянин».

Киевлянин утверждает, что Мураев оказался «за бортом».

«Год назад я помню восторги молодых русскоязычных украинцев от этого "славного и перспективного политика". Три месяца назад ходили слухи, что Мураев и Ахметов могут создать совместную медиа-группу (справедливости ради, телеканал "НАШ" вполне хорош), но вот что-то идёт не так и Мураев оказывается за бортом. В чём дело?», - задается вопросом Telegram-канал.

Киевлянин утверждает, что причина политического провала Мураева - это работа на интересы Администрации президента Порошенко.

«А всё дело в том, что Мураев очень активно стремился стать самостоятельной фигурой и во второй половине 2018 года публично побил горшки с Медведчуком и Ко», - поясняет канал.

Киевлянин напоминает, как Евгений Мураев в декабре 2018 года в прямом эфире совершил донос в СБУ на Виктора Медведчука (народный депутат, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь»).

«Злые языки говорят, что его земляк, глава АП Порошенко Игорь Райнин, пообещал Мураеву полную поддержку и деньги на телеканал и партию, если тот публично отречётся от "пророссийского Медведчука". Мураев от Медведчука публично отрёкся, отколол несколько процентов от рейтинга Бойко и "Оппоплатформы", а потом в АП Порошенко внезапно закончились деньги :)», - иронизирует Telegram-канал.

«Вот такая грустная история. А ведь Мураев вполне мог стать одним из лидеров пророссийского проекта. Но хитроватость (хитросделанность) сыграла с ним злую шутку», - резюмировал Telegram-канал «Киевлянин».