Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что на фоне его предложений о реальном увеличении ВВП страны до 6-6,5%, нынешняя украинская власть пытается на пиар-уровне оправдать те или иные свои действия.
Об этом Виктор Медведчук сообщил в эфире проекта "Великолепная четвёрка" на телеканале ZIK.
Как отметил политик, власть вновь обманула своих избирателей, поскольку обещала рост ВВП на 40%, а в реальности в 2020 году он составит всего 3,7%.
«Как это было в вопросах оплаты учителям, так и в других сферах – рассказать, чего нельзя и почему мы это можем сделать в будущем. Ведь одно дело – обещать рост экономики за 5 лет на 40% рост ВВП и другое – объяснять, почему в следующем 2020 году рост ВВП будет всего лишь на уровне 3,7%», – подчеркнул народный депутат Украины IX созыва.
Политик также напомнил, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» подавала свой альтернативный проект бюджета, где предлагалось увеличение социальных расходов и обеспечение экономического развития на уровне 60 миллиардов.
«Поэтому сейчас разговоры о том, что они где-то будут сокращать расходы на содержание государственного аппарата – мы предложили конкретно: уменьшить их на 84 миллиарда гривен. Но нас никто не послушал. Может, это произошло при подготовке ко второму чтению? У меня здесь есть очень большие сомнения... Мы указали пути, которые могут к этому привести. Вот такое сегодня дело с бюджетом, который остается вот этой площадкой дискуссий фейкового или пиар-характера ради того, чтобы оправдать свои действия и удержать авторитет, который дает возможности удержаться при власти», – резюмировал Медведчук.
Ране председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что от бюджета на 2020 год не стоит ожидать существенных изменений, так как он повторяет бюджет предыдущей власти.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время