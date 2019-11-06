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Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что на фоне его предложений о реальном увеличении ВВП страны до 6-6,5%, нынешняя украинская власть пытается на пиар-уровне оправдать те или иные свои действия.

Об этом Виктор Медведчук сообщил в эфире проекта "Великолепная четвёрка" на телеканале ZIK.

Как отметил политик, власть вновь обманула своих избирателей, поскольку обещала рост ВВП на 40%, а в реальности в 2020 году он составит всего 3,7%.

«Как это было в вопросах оплаты учителям, так и в других сферах – рассказать, чего нельзя и почему мы это можем сделать в будущем. Ведь одно дело – обещать рост экономики за 5 лет на 40% рост ВВП и другое – объяснять, почему в следующем 2020 году рост ВВП будет всего лишь на уровне 3,7%», – подчеркнул народный депутат Украины IX созыва.

Политик также напомнил, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» подавала свой альтернативный проект бюджета, где предлагалось увеличение социальных расходов и обеспечение экономического развития на уровне 60 миллиардов.

«Поэтому сейчас разговоры о том, что они где-то будут сокращать расходы на содержание государственного аппарата – мы предложили конкретно: уменьшить их на 84 миллиарда гривен. Но нас никто не послушал. Может, это произошло при подготовке ко второму чтению? У меня здесь есть очень большие сомнения... Мы указали пути, которые могут к этому привести. Вот такое сегодня дело с бюджетом, который остается вот этой площадкой дискуссий фейкового или пиар-характера ради того, чтобы оправдать свои действия и удержать авторитет, который дает возможности удержаться при власти», – резюмировал Медведчук.

Ране председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что от бюджета на 2020 год не стоит ожидать существенных изменений, так как он повторяет бюджет предыдущей власти.
ForUm

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