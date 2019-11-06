Героизация неонацизма и фашизма становится основой новой государственной политики нынешней украинской власти во главе с президентом Зеленским.

С таким заявлением выступили в партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» после установки памятной доски офицеру СС, гауптштурмфюреру Дмитрию Палиеву в Калуше на Ивано-Франковщине.

В оппозиционной политсиле выразили особое возмущение тому, что памятный знак Палиеву был установлен через несколько дней после демонтажа националистами барельефа Георгия Жукова в Одессе – легендарного полководца, освобождавшему Украину от немецко-фашистских захватчиков.

«Установка памятной доски офицеру СС Дмитрию Палиеву в Калуше на Ивано-Франковщине – это не только акт циничного надругательства над памятью миллионов украинцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, но и ярчайшее подтверждение того, что героизация неонацизма и фашизма становится основой новой государственной политики Зе-власти. Прославление нацизма и уничтожение народной памяти о героизме украинского народа в годы Великой Отечественной войны – так можно охарактеризовать политику, проводимую, очевидно, с ведома и одобрения действующей власти во главе с президентом Зеленским», - говорится в сообщении.

В ОПЗЖ также подчеркнули, что нынешняя власть предала интересы своих избирателей, когда решила продолжить угарно-националистическую, пещерно-русофобскую политику Порошенко – Турчинова – Парубия.

«Об этом свидетельствуют и выступление премьер-министра Гончарука на концерте неонацистской группы «Сокира Перуна», а также многозначительное молчание президента, не осудившего действия топ-чиновника, и варварское уничтожение мемориальной доски Георгию Жукову в Одессе, и возвращение ненавистника памяти героев Великой Отечественной войны Владимира Вятровича в Украинский институт национальной памяти, и установление очередного памятного знака немецким коллаборационистам», - добавили представители партии.

Резюмируя, в «Оппозиционной платформе - За жизнь» потребовали от Владимира Зеленского немедленно принять меры для демонтажа мемориального знака офицеру СС Дмитрию Палиеву.

«Мы призываем международное сообщество дать объективную оценку таким действиям украинской власти и не допустить превращения Украины – европейской державы, находящейся в центре Европы, – в оплот неонацизма и радикализма», - заключили в ОПЗЖ.

Напомним, представители партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», комментируя демонтаж радикалами барельефа Жукова в Одессе неоднократно заявляли, что таким образом, украинская власть фактически поддерживает действия ура-патриотов, тем самым -действует не в интересах своих избирателей.