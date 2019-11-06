также в разделеПолитика
Конгресс обнародовал письмо, в котором Трамп приглашает Зеленского в Белый дом 29
Шпир: У Медведчука с помощью документов доказали, что за сносом барельефа Жукову стоит Зеленский 76
Медведчук: Нынешняя украинская власть осознанно сорвала расследование страшной трагедии 2 мая в Одессе 96
Адвокат Трампа встречался с прокурором Куликом по делу Байдена 23
Песков: Пока преждевременно говорить о «нормандской» встрече в этом году 20
Йованович шокировал разговор Трампа и Зеленского 60
КИУ назвал лидеров фракций, которые проваливают работу в Раде 32
Филиндаш: Медведчук был первым политиком, кто потребовал от власти расследовать трагедию 2 мая в Одессе 39
Авторитетное польское СМИ: Эффективность Виктора Медведчука в украинской политике раздражает Зеленского 39
Зеленский обещает найти и наказать заказчиков убийства Гандзюк 27
Зеленский поручил усилить охрану военных складов 26
Журналист: Кремль дал понять, что доверяет только Медведчуку, а Коломойского больно щелкнули по носу 135
Нардепы стали чаще прогуливать заседания ВР 80
Зеленский одобрил судебную реформу, раскритикованную ЕС 39
Солгав генсеку НАТО, Зеленский заставил Столтенберга повторить ложь, раскалывающую альянс 1277
Ирина Луценко отказалась от депутатства из-за проблем с сердцем 77
Зеленский сменил главу Черкасской ОГА 46
МИД готовит реакцию на визит российского депутата в Золотое 30

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что после очередных провалов с наполнением украинского бюджета, правительство не только сохраняет полнейшее спокойствие, но и пытается сформировать в обществе неадекватную оценку экономической ситуации в Украине.

На это политик указал в своей статье, размещенной на официальном сайте партии.

«В октябре 2019 года в государственный бюджет Украины поступило 70,9 млрд грн, что на 9,9% меньше, чем запланировано. Казалось бы, такой серьезный бюджетный провал должен был стать предметом обсуждения Кабмина и парламента, ведь под угрозой финансирование социальных, оборонных и других программ госбюджета, имеющих стратегическое значение... Однако правительство не только сохраняет полное спокойствие, которое можно было бы назвать вопиющим бездействием, но и пытается сформировать в обществе неадекватную оценку экономической ситуации в Украине», ‒ отметил Виктор Медведчук.

Политик также акцентировал внимание на том, что, по данным НБУ, отмечается снижение темпов экономического роста и экономические эксперты прогнозируют дальнейшее падение экономики страны.

«Буквально на днях мы узнали от премьера, что "у нашей страны сейчас есть огромная возможность начать очень быстро расти". Возникает закономерный вопрос: а где же рост? За счет чего расти? Пока в III квартале текущего года, по данным НБУ, видим ощутимое снижение темпов экономического роста в сравнении с предыдущим кварталом ‒ с 4,6 до 3,5%. Может быть, рост заложен в тех десятках законопроектов, которые нынешнее парламентское большинство наштамповало с пугающей поспешностью? Увы, независимые экономические эксперты такого оптимизма не разделяют и, наоборот, предсказывают дальнейшее падение экономики страны», ‒ констатировал парламентарий.

Виктор Медведчук также подчеркнул: если сопоставить пробелы в базовых экономических знаниях премьера и его обещания по поводу привлечения инвестиций, становится страшно за будущее страны.

«2019 год станет рекордным по объемам инвестиций ЕБРР в Украину, заявил премьер Гончарук 1 ноября этого года. Очевидно, премьер-министр просто не знает о том, что ЕБРР – это банк, а не инвестиционный фонд и выдает кредиты, а не инвестиции. Грантовая составляющая его деятельности незначительна. Или премьер вообще не видит разницы между кредитами и инвестициями? Если сопоставить такие пробелы в базовых экономических знаниях премьера с его обещанием привлечь $50 млрд инвестиций, то становится просто страшно за будущее Украины», ‒ отметил Виктор Медведчук.

«Вот это и есть тот "экономический гуру", которого обещал Украине президент Зеленский?» ‒ задается вопросом политик.

Напомним, представители партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» неоднократно заявляли, что бюджет на 2020 год не направлен на решение насущных проблем украинского народа.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги