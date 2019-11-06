Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что после очередных провалов с наполнением украинского бюджета, правительство не только сохраняет полнейшее спокойствие, но и пытается сформировать в обществе неадекватную оценку экономической ситуации в Украине.

На это политик указал в своей статье, размещенной на официальном сайте партии.

«В октябре 2019 года в государственный бюджет Украины поступило 70,9 млрд грн, что на 9,9% меньше, чем запланировано. Казалось бы, такой серьезный бюджетный провал должен был стать предметом обсуждения Кабмина и парламента, ведь под угрозой финансирование социальных, оборонных и других программ госбюджета, имеющих стратегическое значение... Однако правительство не только сохраняет полное спокойствие, которое можно было бы назвать вопиющим бездействием, но и пытается сформировать в обществе неадекватную оценку экономической ситуации в Украине», ‒ отметил Виктор Медведчук.

Политик также акцентировал внимание на том, что, по данным НБУ, отмечается снижение темпов экономического роста и экономические эксперты прогнозируют дальнейшее падение экономики страны.

«Буквально на днях мы узнали от премьера, что "у нашей страны сейчас есть огромная возможность начать очень быстро расти". Возникает закономерный вопрос: а где же рост? За счет чего расти? Пока в III квартале текущего года, по данным НБУ, видим ощутимое снижение темпов экономического роста в сравнении с предыдущим кварталом ‒ с 4,6 до 3,5%. Может быть, рост заложен в тех десятках законопроектов, которые нынешнее парламентское большинство наштамповало с пугающей поспешностью? Увы, независимые экономические эксперты такого оптимизма не разделяют и, наоборот, предсказывают дальнейшее падение экономики страны», ‒ констатировал парламентарий.

Виктор Медведчук также подчеркнул: если сопоставить пробелы в базовых экономических знаниях премьера и его обещания по поводу привлечения инвестиций, становится страшно за будущее страны.

«2019 год станет рекордным по объемам инвестиций ЕБРР в Украину, заявил премьер Гончарук 1 ноября этого года. Очевидно, премьер-министр просто не знает о том, что ЕБРР – это банк, а не инвестиционный фонд и выдает кредиты, а не инвестиции. Грантовая составляющая его деятельности незначительна. Или премьер вообще не видит разницы между кредитами и инвестициями? Если сопоставить такие пробелы в базовых экономических знаниях премьера с его обещанием привлечь $50 млрд инвестиций, то становится просто страшно за будущее Украины», ‒ отметил Виктор Медведчук.

«Вот это и есть тот "экономический гуру", которого обещал Украине президент Зеленский?» ‒ задается вопросом политик.

Напомним, представители партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» неоднократно заявляли, что бюджет на 2020 год не направлен на решение насущных проблем украинского народа.