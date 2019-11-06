Новая власть окончательно решила переходить к выборности губернаторов после того, как у Медведчука разоблачили, что за сносом барельефа Жукову стоит… Зеленский. Об этом в Facebook написал маркетолог и политтехнолог Михаил Шпир.

Михаил Шпир поясняет, что именно и.о. губернатора Одесской области, назначенная Зеленским, дала националистам разрешение на снос барельефа Жукову.

«Итак, следите за ловкостью рук. Еще при Саакашвили в Одессе утвердили список памятников на демонтаж. Никакого барельефа Жукову в этом списке не было, он не подпадает под декоммунизацию. Но в июле и.о. губернатора Светлана Шаталова своим распоряжением изменила список памятников на демонтаж. А именно — внесла адрес «Одесса, ул. Канатная, 87», где был барельеф Жукова, в список на снос», - написал маркетолог.

Шпир подчеркивает, что снести барельеф Жукову разрешила именно новая власть. И в качестве дополнительного аргумента отмечает, что президент Зеленский никак не наказал чиновника, давшего разрешение националистам на демонтаж.

«Вот почему мы видели, как националисты сбили барельеф маршалу Победы. Подчеркиваю: сносить барельеф Жукову разрешила зеленая власть. И что же сделал президент Зеленский, который во время выборов на могиле деда клялся в любви ветеранам ВОВ? Наказал «губернатора на доверии» Шаталову? Нет, он ничего не сделал!», - возмутился политтехнолог.

По словам Шпира, Виктор Медведчук в очередной раз показал, что «зеленые» даже хуже «порохоботов».

«Вот так вышло, что барельеф Жукову пережил националиста Порошенко, а демократ Зеленский расправился с ним руками подконтрольных радикалов. А Медведчук в очередной раз выставил на всеобщее обозрение, что собой представляет истинное нутро зеленых. Показывая, что все эти новые лица — хуже порохоботов», - приходит к выводу маркетолог.

Михаил Шпир подчеркнул, как многие политики попытались устроить хайп на этой теме, но только у Медведчука разобрались и доказали, что за сносом барельефа Жукову стоит новая власть во главе с Зеленским.

«Все устраивают тупой хайп своими бла-бла-бла, а ума изучить документы и показать, что за этим стоит губернатор Зеленского, хватило только у Медведчука. Теперь понимаете, почему власть развернула оголтелую атаку на телеканалы 112, NewsOne и ZIK?», - поставил вопрос ребром маркетолог и политтехнолог Михаил Шпир.