также в разделеПолитика
Адвокат Трампа встречался с прокурором Куликом по делу Байдена 18
Песков: Пока преждевременно говорить о «нормандской» встрече в этом году 17
Йованович шокировал разговор Трампа и Зеленского 50
КИУ назвал лидеров фракций, которые проваливают работу в Раде 28
Филиндаш: Медведчук был первым политиком, кто потребовал от власти расследовать трагедию 2 мая в Одессе 37
Авторитетное польское СМИ: Эффективность Виктора Медведчука в украинской политике раздражает Зеленского 36
Зеленский обещает найти и наказать заказчиков убийства Гандзюк 23
Зеленский поручил усилить охрану военных складов 24
Журналист: Кремль дал понять, что доверяет только Медведчуку, а Коломойского больно щелкнули по носу 130
Нардепы стали чаще прогуливать заседания ВР 79
Зеленский одобрил судебную реформу, раскритикованную ЕС 37
Солгав генсеку НАТО, Зеленский заставил Столтенберга повторить ложь, раскалывающую альянс 1214
Ирина Луценко отказалась от депутатства из-за проблем с сердцем 77
Зеленский сменил главу Черкасской ОГА 46
МИД готовит реакцию на визит российского депутата в Золотое 30
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 88
МИД направило РФ ноту с требованием отдать захваченные в Керченском проливе катера 51
Белый дом: В разговоре с Зеленским Трамп не упоминал об «услуге за услугу» 26

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что за более чем 5 месяцев нынешняя украинская власть так ничего и не сделала, чтобы можно было расследовать страшную трагедию, которая произошла 2 мая 2014 года в Одессе.

Об этом народный депутат IX созыва сказал во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады.

«Ну, вы знаете, это звенья одной цепи, и эта цепь называется "Сорвать. Не сделать. Не провести". Почему? Потому что, вы понимаете, у новой власти тоже было достаточно времени, уже более 5 месяцев, чтобы заняться одним из самых резонансных преступлений в нашей стране, которые так и остались нерасследованными. И я думаю, что это долг власти ‒ власти, которая получила поддержку, в том числе у одесситов, власти, которая пришла и провозгласила, что справедливость должна восторжествовать во многих вопросах, в том числе в вопросах этой одесской трагедии, но так ничего и не сделала», ‒ заявил политик.

Комментируя отказ представителей фракции «Слуги народа» голосовать за создание временной следственной комиссии по расследованию убийств в Одессе, Виктор Медведчук отметил, что все делается для того, чтобы не проводить расследование, а убийцы остались на свободе.

«Кроме таких оценок, как возмущение, я думаю, очень сложно придумать слова, которые могли бы охарактеризовать то, что произошло в Верховной Раде во время голосования за создание следственной комиссии. Сегодня это очередная политическая демонстрация того, как относится правящая политическая сила и как в целом относится власть, которая палец о палец не ударила для того, чтобы завершить эту плеяду расследований и привлечь виновных к ответственности», ‒ добавил нардеп.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что, не проголосовав за создание ВСК по расследованию убийств в Одессе 2 мая, представители фракции «Слуги народа» предали своих избирателей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги