Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что за более чем 5 месяцев нынешняя украинская власть так ничего и не сделала, чтобы можно было расследовать страшную трагедию, которая произошла 2 мая 2014 года в Одессе.

Об этом народный депутат IX созыва сказал во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады.

«Ну, вы знаете, это звенья одной цепи, и эта цепь называется "Сорвать. Не сделать. Не провести". Почему? Потому что, вы понимаете, у новой власти тоже было достаточно времени, уже более 5 месяцев, чтобы заняться одним из самых резонансных преступлений в нашей стране, которые так и остались нерасследованными. И я думаю, что это долг власти ‒ власти, которая получила поддержку, в том числе у одесситов, власти, которая пришла и провозгласила, что справедливость должна восторжествовать во многих вопросах, в том числе в вопросах этой одесской трагедии, но так ничего и не сделала», ‒ заявил политик.

Комментируя отказ представителей фракции «Слуги народа» голосовать за создание временной следственной комиссии по расследованию убийств в Одессе, Виктор Медведчук отметил, что все делается для того, чтобы не проводить расследование, а убийцы остались на свободе.

«Кроме таких оценок, как возмущение, я думаю, очень сложно придумать слова, которые могли бы охарактеризовать то, что произошло в Верховной Раде во время голосования за создание следственной комиссии. Сегодня это очередная политическая демонстрация того, как относится правящая политическая сила и как в целом относится власть, которая палец о палец не ударила для того, чтобы завершить эту плеяду расследований и привлечь виновных к ответственности», ‒ добавил нардеп.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что, не проголосовав за создание ВСК по расследованию убийств в Одессе 2 мая, представители фракции «Слуги народа» предали своих избирателей.