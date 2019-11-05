Директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш уверен, что нынешняя украинская власть «кинула» своих избирателей, чего нельзя сказать о председателе Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Викторе Медведчуке. Речь идёт об частичном отказе фракцией «Слуга народа» голосовать за создание временной следственной комиссии по расследованию трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

Об этом эксперт сообщил в своём блоге, информирует издание «Корреспондент».

По словам Филиндаша, «слуги народа» не первый раз демонстрируют, что их стратегией по отношению к решающим проблемам в стране является «стратегия» лебедя, рака и щуки.

«Казалось бы, что после смены власти в этом году, Одесса и вся Украина, наконец, дождутся справедливого расследования и наказания убийц одесситов. Однако, став властью, партия «Слуга народа» попросту «кинула» тех, кто поверил в это обещание – большинство её депутатов не проголосовали за создание соответствующей временной следственной комиссии (ВСК)», – говорится в сообщении.

Филиндаш также акцентировал своё внимание на том, что единственной фракцией, которая проголосовала «за» создание комиссии по расследованию трагедии в Одессе стала «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Собственно, голосование показало, что, кроме фракции "Оппозиционной платформы" в Раде есть ещё более 30 депутатов, желающих добиться правды и способных проявить человеческую позицию, а не прятаться в кусты при появлении острых вопросов. И это логично, потому что глава Политсовета партии Виктор Медведчук, был первым среди украинских топ-политиков, кто потребовал от власти расследовать трагедию 2 мая. Медведчук еще 3 мая 2014 года, на следующий день после трагедии на Куликовом поле, прямо назвал произошедшее актом террора, не прячась за эвфемизмами, и потребовал от власти расследования и привлечения виновных к ответу», – добавил аналитик.

Резюмируя, Филиндаш подчеркнул, что расследование и установление виновных в трагедии неизбежно будет, поскольку в оппозиционных сил значительно больше шансов добиться правды в деле 2 мая, чем это было еще год-два назад.

«Рейтинг Владимира Зеленского и «слуг народа» уже начал падать. А их избиратели, ожидавшие от новой власти и новой политики, а не продолжения старого, слегка подштукатуренного курса Порошенко, неизбежно переориентируются на более последовательных политиков, выполняющих свои обещания. В первую очередь, на партию Медведчука, который все эти годы неизменно демонстрировал, что является человеком слова – как в случае с требованием расследовать события 2-го мая», – заключил он.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что, заблокировав создание временной следственной комиссии, народные депутаты от про властной партии «Слуга народа» покрывают убийц страшной трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.