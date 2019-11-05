Авторитетное польское издание Energetyka24 опубликовало материал, посвящённый эффективности председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в украинской политике.

Более детальная информация размещена на официальном сайте агентства.

Как сообщает автор статьи, сильная позиция народного депутата IX созыва Виктора Медведчука в украинском парламенте вызывает у Владимира Зеленского агрессию, которую он концентрирует на любих действях члена фракции ОПЗЖ.

«Медведчук и его союзники сумели провести в парламент вторую фракцию, что подчеркнуло тенденцию к его усилению. В то же время следует подчеркнуть, что после того, как Зеленский и "Слуга народа" пришли к власти, над Медведчуком начали собираться черные тучи. Вместе с Порошенко он является фактором, который особенно раздражает президента. Близкие к Виктору Медведчуку СМИ также критикуются главой украинского государства», – отмечается в тексте материала.

Журналисты Energetyka24 также обратили внимание на том, что негативная риторика Владимира Зеленского в адрес Виктора Медведчука изменилась после предупреждений президента России Владимира Путина.

«В то же время видно, что после первых агрессивных сигналов Зеленского в сторону Медведчука, риторика была явно изменена. Вероятно, определенную роль в этом сыграло заявление Путина, в котором он предупредил, что новый президент Украины не должен преследовать политиков, "конструктивно настроенных по отношению к России"», – подчеркивается в тексте сообщения.

Резюмируя, в издании отметили, что Виктор Медведчук, как одна из самых важных фигур украинской политики, может быть «подвергнут карательным действиям со стороны нынешней украинской власти».

«Несмотря на негативное отношение президента, Виктор Медведчук останется важной фигурой в конфигурации украинских групп влияния. Он по-прежнему располагает несколькими эффективными инструментами, которые он будет использовать с умом и без спешки. Также Виктор Медведчук может быть подвергнут карательным действиям», – заключили в статье.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что нынешняя украинская власть не хочет пользоваться его возможностями и его результатами переговоров с главой российского правительства, поскольку действует не в интересах украинского народа и не хочет достичь мира в Украине.