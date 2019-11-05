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Комитет избирателей проанализировал работу лидеров парламентских фракций в Верховной Раде. Во внимание были взяты такие показатели как участие в голосованиях ВРУ, посещение пленарных заседаний и посещение заседаний парламентских комитетов, сообщили ForUm’у в пресс-службе Комитета.

По данным КИУ, отдельные лидеры фракций фактически проваливают работу по отдельным направлениям.

Так, Юрий Бойко (ОПЗЖ), Вадим Рабинович (ОПЗЖ), Юлия Тимошенко («Батькивщина») почти не посещают заседания комитета и имеют низкие показатели участия в голосованиях ВРУ. За время работы Рады состоялось 1034 голосования, из которых Бойко принял участие лишь в 9%, Рабинович – 4%, Тимошенко – 31%. Также Бойко присутствовал только на 1 из 4 заседаний комитета (еще одно пропустил из-за отпуска), Рабинович также посетил 1 из 4 заседаний комитета,  Тимошенко – 3 из 12.

У Давида Арахамия («Слуга народа») достаточно низкие показатели посещения пленарных заседаний ВРУ. По данным электронной регистрации нардеп присутствовал только на половине заседаний – 16 из 31. При этом принял участие в 71% голосований, что является высоким показателем.

Достаточно низкие показатели голосований у Сергея Рахманина из «Голоса» - принял участие в 55% голосований. При этом присутствовал на 26 из 31 заседаний Рады.

Самые высокие результаты работы среди лидеров фракций у Артура Герасимова и Ирины Геращенко из «Европейской солидарности». Герасимов принял участие в 73% голосований (самый высокий результат), посетил 29 из 31 заседаний Рады и присутствовал на 7 из 8 заседаний Комитета. Геращенко приняла участие в 65% голосований, посетила все заседания Рады (31 из 31) и все заседания комитета (2 из 2).

В КИУ уточнили, что данные о присутствии на заседаниях комитета отсутствуют по Арахамии и Рахманину из-за технических проблем в работе комитета по вопросам нацбезопасности, в который они входят, в результате чего такая информация не доступна. Что касается остальных лидеров фракций все данные доступны.
ForUm

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