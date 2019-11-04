Влияние Коломойского сильно переоценивают. Несмотря на все попытки представить себя главным «решалой», скандальный олигарх не смог договориться с Россией, а в Киеве «коломойские» не рискнули пойти на выборы. Об этом на сайте «Корреспондент» пишет журналист и блогер Николай Васильковский.

Васильковский пишет, что «в случае с Коломойским давайте различать саморекламу и реальное положение дел». «Перефразируя поговорку про черта, не так страшен Коломойский, как его малюют. Проще говоря, влияние олигарха чрезмерно переоценивают», - уверен журналист.

Васильковский обращает внимание, что человек Коломойского - Александр Ткаченко - неспособен выиграть выборы мэра Киева даже при помощи бренда «Слуга народа».

«Смотрите, «приватовцы» пожелали поставить во главе Киева своего человека, но споткнулись уже на старте. Социология неумолимо показала, что сейчас у Александра Ткаченко нет шансов победить Виталия Кличко. Здесь нелишне напомнить, что человек Коломойского набрал наибольшее количество дизлайков во время голосования за список партии «Слуга народа», - напомнил он.

Закончилась провалом и идея олигарха наехать на телеканалы, связанные с политической силой Виктора Медведчука, пишет Васильковский.

«Что касается Зеленского, Коломойский не стесняется использовать президента в самых одиозных случаях. Например, с помощью атаки Нацсовета по телевидению и радиовещанию на телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, связанные с политической силой Виктора Медведчука, Коломойский планировал перераспределить аудиторию (и, соответственно, деньги от рекламы) в пользу своего «1+1». Но, в итоге, зрители переключились на такие каналы как «Прямой», а медиа-ресурсам Коломойского все эти ухищрения так и не помогли заработать денег», - поясняет журналист.

Наконец, делится инсайдом Васильковский, на российском направлении все усилия олигарха не просто закончились провалом, а Коломойский еще и получил болезненный «щелчок по носу».

«Несмотря на все попытки олигарха представить себя как главного «решалу» при президенте Зеленском, российские топ-политики не пожелали даже разговаривать с его эмиссарами, прибывшими в Москву», - раскрывает секреты журналист.

Васильковский напомнил, что главным переговорщиком на российском направлении был и остается Виктор Медведчук.

«Говоря спортивной терминологией, чемпионом на российском направлении остается Медведчук, а Коломойского даже не подпустили к участию в соревнованиях», - констатировал журналист.

«Более того, неофициальный рупор Кремля в лице политтехнолога Алексея Чеснакова в своем Telegram-канале прямо дал понять, что только Медведчук пользуется доверием высшего руководства в лице президента Владимира Путина и других. А что касается Коломойского, то его пожизненно дисквалифицировали, и никто из руководства РФ никогда не будет ни о чем разговаривать с одиозным олигархом», - резюмировал журналист и блогер Николай Васильковский.