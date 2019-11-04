также в разделеПолитика
Зеленский одобрил судебную реформу, раскритикованную ЕС 18
Солгав генсеку НАТО, Зеленский заставил Столтенберга повторить ложь, раскалывающую альянс 45
Ирина Луценко отказалась от депутатства из-за проблем с сердцем 35
Зеленский сменил главу Черкасской ОГА 30
МИД готовит реакцию на визит российского депутата в Золотое 26
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 73
МИД направило РФ ноту с требованием отдать захваченные в Керченском проливе катера 46
Белый дом: В разговоре с Зеленским Трамп не упоминал об «услуге за услугу» 24
Путин готов ко встрече в «нормандском формате» в случае срочной необходимости 35
Манафорт обвинял Украину во вмешательстве в выборы 30
Замглавы ОП опроверг информацию о драке Богдана и Баканова 33
Зеленский попросил артиллеристов «держать порох сухим» 77
Трамп заявил о желании пригласить Зеленского в США 53
МИД: Посла Украины в Китае назначат в ближайшее время 17
Медведчук: Условием проведения встречи в «нормандском формате» является выполнение «формулы Штайнмайера» 48
На Закарпатье назначен новый глава полиции 21
Украину посетит министр иностранных дел Эстонии 30
Суд продолжил избирать меру пресечения Дубневичу 25

В октябре показатели посещения Верховной Рады депутатами снизились по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Комитет избирателей Украины, ссылаясь на данные письменной регистрации нардепов.

Отмечается, что в среднем на заседаниях ВР присутствовали 378 народных депутатов или 89% от ее текущего состава.

Среди фракций ВРУ самые высокие показатели посещаемости в «слуг народа» и «Европейской солидарности». В среднем на заседаниях ВР присутствовали 92% депутатов СН и 87% депутатов ЕС. Также высокие показатели у фракции «Голос» - 86%.

Самые низкие показатели у фракций «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 80% и ВО «Батькивщина» - 79%.

«В целом показатели посещения ВР остаются высокими, однако они несколько ухудшились по сравнению с предыдущим месяцем. В частности, несколько ухудшилась динамика посещения в ВО «Батькивщина» (9% посещаемости), «Голоса» (8%), «ОПЗЖ» (-5%) и «Слуги народа» (-2%). В «Европейской солидарности» показатели посещаемости остались прежними, то есть, процент депутатов, которые посещали заседания Рады в сентябре и октябре не изменился», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Всего в октябре было проведено 16 пленарных заседаний.

Напомним, 1 ноября в Украине начал действовать закон, который предусматривает наказание народных депутатов за пропуск голосований.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги