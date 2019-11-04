В октябре показатели посещения Верховной Рады депутатами снизились по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Комитет избирателей Украины, ссылаясь на данные письменной регистрации нардепов.

Отмечается, что в среднем на заседаниях ВР присутствовали 378 народных депутатов или 89% от ее текущего состава.

Среди фракций ВРУ самые высокие показатели посещаемости в «слуг народа» и «Европейской солидарности». В среднем на заседаниях ВР присутствовали 92% депутатов СН и 87% депутатов ЕС. Также высокие показатели у фракции «Голос» - 86%.

Самые низкие показатели у фракций «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 80% и ВО «Батькивщина» - 79%.

«В целом показатели посещения ВР остаются высокими, однако они несколько ухудшились по сравнению с предыдущим месяцем. В частности, несколько ухудшилась динамика посещения в ВО «Батькивщина» (9% посещаемости), «Голоса» (8%), «ОПЗЖ» (-5%) и «Слуги народа» (-2%). В «Европейской солидарности» показатели посещаемости остались прежними, то есть, процент депутатов, которые посещали заседания Рады в сентябре и октябре не изменился», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Всего в октябре было проведено 16 пленарных заседаний.

Напомним, 1 ноября в Украине начал действовать закон, который предусматривает наказание народных депутатов за пропуск голосований.